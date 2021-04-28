九部门发文：纠正术中加项、“持刀加价”等医疗不正之风

新华社北京4月28日电（记者陈席元、徐鹏航）从“红包”、回扣，到小病大治、重复检查，再到术中加项、“持刀加价”，这些医疗乱象都将成为国家打击的重点。国家卫健委等九部门近日发文，对医药购销和医疗服务中的不正之风再出重拳。

根据九部门印发的《2021年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》，九部门将以影响群众看病就医获得感的“身边事”为切入点，开展回扣问题专项排查检查，将医疗机构负责人、重点科室负责人和涉及药品、器械、耗材、试剂、设备、基建等科室岗位负责人作为回扣治理重点，进一步畅通针对“红包”、回扣等问题的投诉举报渠道，对实名举报优先办理，严查快结。

相关部门要求，进一步规范医疗机构名称，打击仿冒混淆、虚假宣传、商业贿赂及发布违法医疗广告等行为，整治医疗美容行业使用走私贩私、假冒伪劣产品以及保健品领域乱象，严厉打击线上和线下“号贩子”“黑救护”“黑医院”“黑诊所”以及威胁医务人员人身安全的违法犯罪行为。

盯紧群众治病救命的“钱袋子”，维护医保基金安全，九部门将依法严厉打击、严肃惩戒违法违规使用医保基金行为，包括分解住院、挂床住院，违反诊疗规范过度诊疗、过度检查、分解处方、超量开药、重复开药，重复收费、超标准收费、分解项目收费，串换药品，诱导、协助他人冒名或者虚假就医、购药等。

九部门要求，确保新冠肺炎疫情不出现规模性输入和反弹，是2021年卫生健康工作的首要任务，今年纠风将坚决维护疫苗接种工作顺利实施，打击核酸检测领域违法违规行为，依法严厉打击疫苗领域制假售假、非法经营、走私，以及疫苗接种过程中发生的非法行医和以疫苗为幌子进行诈骗等犯罪行为。