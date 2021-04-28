实验告诉你：荠菜怎么吃更安全

制图：张文婷

天气渐暖，是踏青郊游的好日子，也是各种野菜旺盛生长的时候，当你漫步田野，会看到绿油油的小草、野菜露出青春的色彩，跳跃着想你奔来，最吸引你的可能就是营养价值很高的荠菜。

荠菜每百克含水分85.1克，蛋白质5.3克，脂肪0.4克荠菜，碳水化合物6克，钙420毫克，磷73毫克，铁6.3毫克，胡萝卜素3.2毫克，维生素B10.14毫克，尼克酸0.7毫克，维生素C55毫克，还含有黄酮甙、胆碱、乙酰胆碱等。

荠菜含丰富的维生素C和胡萝卜素，有助于增强机体免疫功能。还能降低血压、健胃消食，治疗胃痉挛、胃溃疡、痢疾、肠炎等病。

荠菜有野生和人工栽培两种。人工栽培以板叶荠菜和散叶荠菜为主，用来包饺子或者馄饨是一个不错的选择。大多数人会将采集多余的荠菜存放在冰箱里。那么，绿色蔬菜里的亚硝酸盐会不会对人体健康产生影响，怎么储存才安全?

北京市疾病预防控制中心营养与食品卫生所在实验室的做了一系列相关数据，清楚的告诉你放置多长时间的荠菜产生的亚硝酸盐的量。

新鲜采摘的荠菜：

不焯水：亚硝酸盐11.3mg/kg、

焯水后：亚硝酸盐6.23mg/kg；

新鲜采摘的荠菜(不焯水)加入2%食盐：亚硝酸盐9.71mg/kg、

焯水加入2%食盐：亚硝酸盐5.03mg/kg；

采摘的荠菜放置在冰箱的冷冻室

一周后：

荠菜(不焯水)亚硝酸盐：16.1mg/kg、

焯水后亚硝酸盐：16.0mg/kg；

二周后：

荠菜(不焯水)亚硝酸盐：8.77mg/kg、

焯水后亚硝酸盐：7.94mg/kg；

三周后：

荠菜(不焯水)亚硝酸盐：4.63mg/kg、

焯水后亚硝酸盐：5.37mg/kg；

四周后：

荠菜(不焯水)亚硝酸盐：2.65mg/kg、

焯水后亚硝酸盐：2.56mg/kg；

虽然我们国家对绿色蔬菜中食品亚硝酸盐含量没有限定标准，但是还是要多加注意。从实验数据可以看出，新鲜采摘的荠菜要放在加有食盐的水里焯一下再吃，剩余的放置在冰箱冷冻室，三周后亚硝酸盐含量减低，便可安心食用。(来源：北京市疾病预防控制中心）