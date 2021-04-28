7万多办的旅游套餐泡了汤

3年前，爱旅游的李大爷在某旅行公司花7万多元，办了一个20年的出境游套餐，本来计划每年出游两次，结果一次也没成行。今年年初，他突然发现旅行公司已经人去楼空。找到对方退款时，客服却说，只能退洗浴中心的套票。

2017年12月，李大爷在一家旅行公司办理了一个出境游套餐。当时，销售人员介绍，只要一次性缴纳73800元，在未来20年的期限内，公司将每年安排消费者出国旅游两次，管吃、管住、管门票和当地交通，往返机票由消费者自行承担，每次出游时只需要消费者再额外缴纳一笔管理费。

交完钱没多久，李大爷就发现自己入了坑。“我发现，办套餐的基本都是像我一样六七十岁的老年人。有办了套餐的朋友跟团出游了一次，发现根本不是介绍的那么回事，机票必须通过旅行公司购买，价格比较高，旅行途中还有好多自费项目，一路上的餐饮也不管了。”

由于种种原因，办卡后的李大爷一次都没能成行。今年年初，李大爷去旅行公司咨询时才发现，这家公司的办公地点已经空无一人。后来，他辗转找到旅行公司的客服电话，客服人员告诉他，因为疫情原因，公司已经无法为会员提供出行服务，解决方案是将会员费兑换成246张洗浴套票。“我坚持退款，可客服却说，‘退钱没门儿，只能退洗浴券，爱要不要’。他们还让我把收据、合同都寄回去才能兑换，那我手里就什么凭证都没有了。”退款无门的李大爷感到又气愤又无奈。

记者多次拨打该旅行公司负责人和客服电话，均无人接听。记者随后通过“天眼查”查询到，该公司去年就曾因旅行合同争议走过仲裁程序，被要求退还消费者会员费，但一直未执行。目前该公司已被法院列为限制高消费企业、最高人民法院所公示的失信公司。

北京市常鸿律师事务所彭艳军律师认为，根据《民法典》，当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的，另一方可以解除合同。本案中，旅行公司已无法提供约定服务，李大爷完全可以要求解除合同并退款。（记者褚英硕）