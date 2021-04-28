西单文化广场今天“更新”亮相

撤去围挡，露出牌楼、绿植和水幕景观，商业空间更名为“更新场”。历时6年改造提升，西单文化广场于今天正式重装亮相，开门迎客。

从地铁4号线灵境胡同站出来，可以望见高高的牌楼，上书“瞻云”二字，这就是更新后西单文化广场的门户。树木环抱的广场中心地带有6000多平方米，最中间的800多平方米种植着各类时令花草。项目负责人孙慧根介绍，这是为了让游客实现“快行”“慢行”“休止”三种观赏节奏。“游客在牌楼外时，我们希望快行。进入广场顺着主路穿行林间时，自然而然就会放慢脚步，感受森林的静谧与阴凉。到了中心的花境，则会情不自禁地驻足观赏，完成节奏转变。”

整体来看，改造后的广场地面部分包含公园式休闲空间，树林、草坪围绕着环形下沉广场，人们可从多个入口进入下沉广场，打破了自然、商业、艺术的边界。同时，广场建筑弱化了商业特征，整体呈现古朴的灰色调，如同一座博物馆。

改造升级后的西单文化广场还亮出了新潮有趣的地下商业空间“更新场”。“更新场”引入大批特色店铺，其中近一半都是全国首店、北京首店及高等级概念店集合店，已签约引进的首店就有30多家，其中有新一代美妆品牌HARMAY全新概念店、日本最精品买手集合店、当红蛋挞北京首店等，与西单商业街其他商场里的品牌形成差异化。

未来，西单文化广场将与西单商圈连成一体。游客可以通过直梯和步行梯实现不同楼层间轻松穿梭。广场顶层还设有屋顶花园，并与过街天桥实现连通，这使得西单文化广场与旁边的汉光百货、马路对面的君太百货实现了双层空间的打通。

据介绍，从今天开始，广场地面公园24小时免费开放，公共空间将举办多种文化体验活动。搭配时尚潮流的地下商业空间，西单文化广场将成为吸引年轻人的潮流新地标。（记者张骜）