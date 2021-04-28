珠江日游重启经典线路

“珠江游”这一广州旅游的闪亮名片，在“五一”前迎来了新的解锁方式。26日，百里珠江·水上画廊——珠江日游“莲花山之旅”在广州珠江天字码头起航。

据悉，为满足“五一”黄金周休闲观光旅游需求，广州市文化广电旅游局、市港务局等部门此次重启珠江日游，打造了包括番禺莲花山之旅、广州塔-白天鹅半日游、珠江日游红色之旅、珠江日游水上茶居、珠江日游亲子研学、珠江日游生态休闲在内的6条主题航线，采用水上游览与陆地参观结合的方式，带游客感受广州的城市新变化。

记者跟随莲花山之旅首发团从天字码头出发，一路东行，经江湾大桥、海印桥、二沙岛、中大码头（中山大学北门广场）、广州大桥、广州塔、海心沙、琶洲会展中心、黄埔军校，后抵达番禺莲花山码头并上岸游览“新世纪羊城八景”之一的莲花山，最后返回天字码头。一路欣赏珠江两岸的旖旎风光，不少游客都对广州古今交织的魅力发出由衷赞叹，“快门”不停。

据介绍，百里珠江·水上画廊——珠江日游“莲花山之旅”航线“五一”期间每天开航，早8时30分从天字码头出发，票价138元/人（含莲花山景区门票），航线配备沿途珠江景点讲解。“珠水百年·水上茶居”早茶航班“五一”期间白天营业，市民游客每天8:30-14:30（末班船为12:30发出）均可上船“叹茶”，于水上品尝虾饺、鲍鱼烧卖、百合蒸凤爪、燕窝挞等多款广式特色点心。此外，“五一”期间，广州还将推出一系列丰富多彩的珠江夜游和日游产品，吸引各地游客畅游广州、打卡珠江。（记者 刘星彤）