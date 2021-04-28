延期22个月后，加装的电梯“烂尾”了

广州天河区东园小区的业主们眼下正为加建电梯一事烦心——小区增设电梯工程本应在2019年6月29日完工，如今延期22个月了，不但未完工还遭遇“烂尾”。

4月23日，项目负责人向记者回应称，停工是因“资金周转不过来”。业主代表表示，如果工程无法推进，接下来将考虑通过法律手段进行维权。

业主反映

加装电梯延期近两年未完工

4月23日，记者在天河区东园小区西区6号楼看到，瓷砖、沙砾、石块等建筑材料安静地堆放在连廊、电梯井口等各处，新建的电梯井周边搭满了脚手架，电梯还未进场安装，施工人员却不见了踪影。该栋楼业主王涛向记者反映，十天前还有工人在此施工，但此后因项目方拖欠工资而停工，现业主们已无法联系到项目负责人。

记者了解到，2018年底，6号楼的业主代表和广州市开丰电梯安装有限公司签订了加装电梯合同（含楼梯改造），合同约定，总承包价为852450元，囊括了电梯主体工程的土建施工、订购电梯设备及安装、梯级建设、安全围护等费用。工程自2018年12月29日起，到2019年6月29日竣工。

不过，项目开工后，由于楼栋内的部分业主反对加建电梯，出于协调的需要，据王涛反映，“其间曾大约停工了三个月左右”。此后，由于小区内部道路建设、新冠肺炎疫情影响等原因，导致增设电梯工程一直断断续续。王涛透露：“在2020年下半年，因项目承建负责人石海云自称身体患病，其间工程更是一度中断。”

今年1月底，工程进行到楼梯施工阶段时，石海云交给业主一份《电梯采购合同》，同时提出“工程没有钱了，项目方的经济状况已经困难到极点。”不过，业主代表反映，工程项目款是通过分期付款的方式给付，电梯采购款项早于2019年8月就已经付给了石海云。“我们所有款项都是提前支付的，现在就连需要等到电梯验收后再付的尾款都已经提前支付了好几万元。”

一份由广州市开丰电梯安装有限公司出具的委托书显示，2019年1月5日，该公司的业务经理石海云负责6号楼增设电梯工程的一切事务、沟通、管理与服务工作，为方便采购设配、材料、人工工资等费用支付，所有的工程款由石海云代领和管理。6号楼业主提供的开支记录显示，截至目前，业主们已累计向石海云给付806889.5元。

施工方回应

停工是因“资金周转不过来”

加建电梯工程停滞，何时才能“重启”呢？东园小区的社区居委会主任吕明亮出示给记者的短信记录显示，4月16日，石海云在短信中回应称：“将在4月底重新施工。”不过，4月23日晚，记者电话联系到石海云，其表示：“如果资金到位、进展顺利的话，应该可以在5月份把电梯运过来并进行安装。”

对于工程延期近两年的现状，石海云认为：“业主和工程方双方都有问题，业主方未沟通协调好所有业主的意见，导致最初工程没有办法正常推进；而己方在工程延期期间，遇到了包括建筑材料在内的费用涨价情况，导致6号楼加建电梯工程出现亏损，目前资金周转不过来。”

记者追踪

安装公司工程延期并非孤例

记者了解到，广州市开丰电梯安装有限公司在广州范围内的加装电梯工程延期并非孤例。在广州市海珠区敦和路78号，按照广州市开丰电梯安装有限公司2018年12月8日与业主签订的合同约定，加装电梯工程应在2020年5月27日完工，不过，截止到2021年4月7日，工程延期近一年仍未完成。

国家企业信用信息公示系统的资料显示，三年内，广州市开丰电梯安装有限公司已经历2次名称变更和4次办公场所变更。2019年1月28日，广州市开丰电梯安装有限公司变更为广州市开丰工程服务有限公司，2019年12月11日，广州市开丰工程服务有限公司又变更为广东省中泓工程服务有限公司。在2018年1月至2020年5月期间，公司的经营场所也发生了4次变更。“天眼查”平台信息显示，今年3月，广东省中泓工程服务有限公司作为被告方已涉5起买卖合同纠纷案。

东园小区西区6号楼的业主向记者表示，如果工程无法推进，接下来将考虑通过法律手段进行维权。