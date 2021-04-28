广州最大新冠疫苗临时接种点启用 每天能接种6000剂次

为加快推进新冠病毒疫苗接种工作，4月26日，广州天河体育中心新冠病毒疫苗临时接种点正式启用。据悉，该接种点设置了20个接种单元，预计每天能接种6000剂次。截至目前，天河区已设置52个接种点，覆盖全区21条街道。

天河体育中心临时接种点位于天河体育中心-东南广场(天河游泳馆西南方) ,地处广州市商业、金融中心地带,占地1890平方米。目前，它是广州市第一大临时接种点，也是位置最核心的接种点。

据介绍，天河体育中心临时接种点初定每天上午8时至晚上8时开放接种。天河区妇幼保健院管理该临时接种点，中山大学附属第六医院、广州市妇女儿童医疗中心等四个医疗团队，共计21名医生、42名护士进驻提供服务，开展应急急救工作。同时，该临时接种点设有临时指挥部、医疗管理团队、安保团队、网络服务团队、志愿者服务团队、清洁消毒团队、后勤保障团队等。

现场设有咨询区、登记区、接种区、留观区，间隔明显、标识指引流程清晰。前来接种的市民可以按照等待、咨询、接种、留观的顺序单向行进，避免交叉往返。工作人员告诉记者，电脑、桌面冰箱、扫码枪、冷链设备等设施均已配备到位。此外，该点还设有疑似异常反应(AEFI)处置室。

在接种服务方面，天河体育中心临时接种点每天配备有志愿者66人、安保人数16人，整个接种时长需要40分钟至50分钟。从进门到出门，均有志愿者、医护团队提供健康咨询、接种引导等服务，接种单元之间相对隔断，能最大程度保护受种者隐私。留观区有糖果、饼干、饮用水与健康教育科普等提供，为市民提供更加便捷、高效、安全、有序的接种服务。

目前，该接种点配备20个接种单元，在疫苗充足的情况下，接种能力可达每天6000剂次。记者了解到，在疫苗充足的情况下，天河体育中心临时接种点可提供三种接种登记方式。一是以单位集体预约的方式，到属地街道报名登记；二是现场取号，现场提供约400个现场号，可直接到现场取号接种；三是提前手机下载“预防接种服务”APP，网上预约体验更方便。（记者鄢敏、张华 通讯员郑达治）