广东一季度空气质量良好

26日，广东省生态环境厅举行例行新闻发布会，通报了2021年第一季度全省环境质量状况。

据悉，2021年第一季度，广东省城市空气质量良好，六项污染物评价浓度均达到国家二级标准。城市饮用水源水质达标率为100%；地表水水质总体保持稳定。

在环境空气质量方面，全省各城市空气质量达标天数比例平均为94.1%，轻度污染占5.6%，中度污染占0.3%，重度污染占0.1%，无严重污染天气。主要的污染物为O3，占比为56.7%，其次为PM10和PM2.5，占比分别为17.8%和13.1%。

与2020年同期相比，CO持平，其余5项指标均有所上升。PM2.5超标城市数量维持在2个（揭阳、云浮），NO2超标城市数量由0个增加至2个（广州、佛山），O3超标城市数量由0个增加至2个（东莞、清远）。

综合指数排名第一为汕尾，第二为深圳，第三为汕头，广州、佛山和江门位列后三。21个城市综合指数同比都上升，佛山、江门、茂名、云浮4城市的综合指数变化率超过35%，云浮上升幅度最大。

在地表水环境质量状况方面，全省78个地级以上市级和82个县级在用集中式饮用水源水质达标率均为100%。此外，全省“十四五”地表水国控断面调增至149个，按照国家核定结果统计，水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面比例为85.2%、劣Ⅴ类断面比例为2.0%，两项均同比持平，主要污染指标为氨氮、总磷和化学需氧量。北江、西江、东江干流及其主要支流、韩江、鉴江、南渡河、珠三角河网区的主要干流水道等91个江段和新丰江水库等13个湖库水质优良；小东江、练江揭阳段、枫江3个江段水质属重度污染。