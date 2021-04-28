“蚝”诱人！6道生蚝特色菜登上幸福菜谱

“粤菜师傅·幸福菜谱”来了，6道汕尾生蚝特色菜式，一定让你大开眼界！4月26日上午，广东省人力资源和社会保障厅在汕尾市城区晨洲村举行生蚝菜谱发布会，以手绘、短视频和现场展示等形式，展现煎、煮、焗、炒、焖、炸等6种粤菜传统烹饪技法做出的生蚝特色菜。

“生蚝菜谱”由当地粤菜师傅利用本地食材晨洲生蚝，运用粤菜传统烹饪技法制作而成。共收纳咸菜猪脚蚝、姜葱炒大蚝、香煎蚝仔烙、脆炸晨洲蚝、粉丝蒸大蚝、油焗大蚝等6道生蚝家常菜式。

“粤菜师傅”大师工作室负责人、蚝门九式创始人陈汉宗介绍：“生蚝营养丰富，高蛋白低脂肪，有‘海底牛奶’的美称。晨洲村位于南海长沙湾南畔三江交汇处，地理位置独特，浮游生物丰富，是天然海产养殖区域，有‘中国蚝乡’的美称。晨洲蚝酥、甜、肥、嫩、鲜、美，被誉为‘生蚝皇冠上的明珠’，是不可多得的粤味佳品。此次发布的生蚝菜谱，能充分展现晨洲蚝特质，做法简单，口味兼顾南北，易懂易学。”

汕尾人社局局长杨师访介绍，汕尾通过建立“粤菜师傅+乡村振兴”发展模式，打造了晨洲村等一批乡村特色培训点，形成“粤菜师傅”创业带动就业、就业带动再就业的良好机制，有效推动乡村餐饮行业、种养殖业和旅游业等产业全链条发展。目前，晨洲村全村养殖面积1.8万亩，2019年晨洲蚝年产量1.5万吨壳蚝，经济总值约3.1亿元，村集体收入72万元，人均可支配收入超过5万元。

“粤菜师傅·幸福菜谱”以各地特色食材为线索，以“粤菜师傅+特色食材+品牌菜式”为内容，将“粤菜师傅”与菜式创新、产业发展结合起来，充分展示岭南饮食文化和粤菜地方特色，带动食材、菜品和产品的销售，助力乡村振兴。今年，“幸福菜谱”将走进全省各地。（记者周聪 赵映光）