让健身成为一种生活方式（新论）

让体育走进生活，让体育锻炼人人可为、人人爱为，既是体育强国建设的目标，也是推动人的全面发展的重要途径

人的全面发展既包括人的智力和体力的充分、协调发展，也包括人的才能、志趣和道德品质的多方面发展。人的全面发展程度是社会进步的重要标志，而体育在促进人的全面发展中发挥着重要作用。习近平总书记强调：“加快建设体育强国，就要坚持以人民为中心的思想，把人民作为发展体育事业的主体，把满足人民健身需求、促进人的全面发展作为体育工作的出发点和落脚点”。

实现人的全面发展，首先要有健康的身体。新中国成立后，毛泽东同志曾亲笔题写“发展体育运动，增强人民体质”，以此推动体育事业发展。积极参加体育锻炼，对身体和精神健康都有许多益处，不仅可以增强体质，而且可以更高质量地享受美好生活。体育在健全人格、锻炼意志方面具有独特的作用。马约翰教授在《体育的迁移价值》一文中指出，运动中形成的良好品质可以迁移到人的意志品格，体育运动的教育价值，不只限于运动场上，且能影响整个社会。的确，在运动中，人们既能感受到胜利的荣耀和突破的成就，也能通过养成运动习惯的过程，进行心理人格和意志品质的塑造。

除此之外，体育还有助于人的社会化发展。体育强调规则，尤其强调遵守共同的规则。规则意识和守规能力，是现代社会有序文明发展的基础。经常参加体育锻炼，尤其是经常参加体育比赛的人，对于人与团队、人与他人之间关系的理解会更为全面系统，更善于辩证处理竞争与合作等难题。

在“十四五”规划和2035年远景目标纲要中，建设体育强国是“提升国民素质 促进人的全面发展”的重要组成部分。规划纲要明确提出保障学校体育课和课外锻炼时间，全面贯彻了习近平总书记提出的“推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锻炼意志”指示要求，充分反映了体育促进人的全面发展的重要价值。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要还提出：“广泛开展全民健身运动，增强人民体质。推动健康关口前移，深化体教融合、体卫融合、体旅融合”。这是通过全民健身实现全民健康的重要举措，可以使体育同教育、卫生、旅游等具有广泛社会影响力与人群覆盖面的领域融合发展，实现学习中锻炼、预防中强体、旅游中健身，促进体育生活化，推动经常参加体育锻炼成为一种生活方式。让体育走进生活，让体育锻炼人人可为、人人爱为，既是体育强国建设的目标，也是推动人的全面发展的重要途径。

随着现代化进程的加快与经济发展水平的提高，体育在促进人的全面发展、满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥的作用将日益增强。让我们运动起来，锻炼身体，全面发展，为祖国健康工作，在新时代以健康的体魄体验幸福的生活。

（作者为清华大学体育产业发展研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 05 版）