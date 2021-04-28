全民健康，需要携手同行（民生观）

今天，你面对别人遭遇困难伸出援助之手；将来，当你的生命遭遇阴霾，别人也会出手帮助驱散

跨越4000公里，家住西藏阿里普兰县的仁增多吉在2021年初恢复健康——经过西安医院的救治，他多年的眼疾终于痊愈了。这几年，视力模糊和疼痛一直折磨着这个十几岁的男孩。

陪伴他从普兰来到陕西的，是两位渭南市援藏干部，普兰县委常委、副县长吕智勇和渭南韩城市人民医院的副院长张健。在一次健康宣讲活动中，眼科专家张健发现了仁增多吉；经过诊断，张健判断普兰的医疗条件无法治好孩子的眼病，回去便和吕智勇多次沟通，最终把孩子送到陕西进行救治。张健找到了愿意免费为仁增多吉救治的医院；吕智勇筹措善款支持孩子……最终，多方合力之下，仁增多吉终于得到了妥善的救治。

孩子复明了，恢复健康了，给他的整个家庭带来了欢笑，更带来了希望。仁增多吉的康复之路背后，有赖于诸多社会资源的支持，比如，对口援助的医疗专家不远千里地上门问诊，援藏干部千方百计整合资源，陕西医院尽力免除医疗费用……正是多方合力，才促成仁增多吉重获光明。

没有全民健康，就没有全面小康。毋庸讳言，医疗条件、经济状况的限制，还是不少人求医问药路上的难题。尤其是困难群众看病，有时还面临着地理、经济和信息方面的不少障碍。近年来，这样的障碍不断被克服，通过基本医疗保障体系和相关社会保障制度，让许许多多因疾病遭遇困难的人得到了救治，迈向了新生活。

除了医疗和社保制度的保障，善心善行也发挥着重要作用，架起了跨越困难的桥梁。借助互联网，善意得到了放大，很多救济变得更便利和更高效。来自社会各界的善心善行，成为温暖患者的火炬，给予他们摆脱危难、重获希望的勇气和力量。

全民健康，需要全民参与。在政府的医疗、社保和救助体系之外，仍需要社会慈善力量的参与。今天，你面对别人遭遇困难伸出援助之手；将来，当你的生命遭遇阴霾，别人也会出手帮助驱散。在全民健康的道路上，需要我们奋力携手同行。

《 人民日报 》（ 2021年04月28日 13 版）