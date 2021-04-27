红火蚁对人有哪些健康威胁？北京疾控教你如何识别及预防

红火蚁已传播至12个省份435个县市区。来源：央视截图

人民网北京4月27日电 （记者孙红丽）据北京市疾病预防控制中心官方微信消息，日前，“红火蚁入侵我国12个省份”的新闻引起社会关注。近期，农业农村部、住房和城乡建设部、交通运输部等九部门不仅下发文件专门部署红火蚁阻截防控工作，还专门启动了联合防控行动。

体长仅3-6毫米的小小蚂蚁，为何能惊动九个部门部署联合防控？红火蚁从何而来，有啥危害，防治形势如何？让我们看看专家是怎么说的吧。

红火蚁分布

红火蚁原分布于南美洲，2004年在我国广东省湛江吴川市首次发现；至2021年，红火蚁已传播至我国12个省份，435个县市区。目前，红火蚁的入侵的区域还在持续扩大、不断地向更北、更西的地区扩张。

如何识别红火蚁

红火蚁个体较一般蚂蚁稍大，体长3-10mm，呈红褐色；常在农田、荒地、绿化带、路边、公园、住宅庭院等地出现，一般高出地面10 公分以上形成拱形或沙堆状蚁丘，内部呈蜂窝状。

对于非专业人员，可通过三种方式进行识别。

1、通过巢穴外观识别。红火蚁蚁巢在地面隆起，土堆状蚁丘，内部蜂窝状，而一般蚂蚁的巢穴不会隆起。

2、通过是否具有攻击性识别。红火蚁具有强攻击性，可用棍棒插入蚁巢，如果是红火蚁，则会迅速涌出蚁巢进行攻击。

3、根据被叮蛰后的症状来识别。红火蚁叮蛰后，一般被叮蛰部位会有刺痛感、灼热感，同时出现水泡和脓包。还有小部分人会对红火蚁毒液中的毒蛋白过敏，产生过敏性休克甚至有死亡风险。

扩散特点及发现

1、扩散方式

红火蚁的扩散传播主要分为自然扩散和人为传播扩散。自然扩散指的是红火蚁随着婚飞、蚁巢迁移、分巢、随水流动的自然扩散；而人为传播扩散主要指红火蚁主要随带土苗木、花卉、草皮等植物调运或者随垃圾、土壤、堆肥、农耕机具设备、包装物等物品远距离传播，扩张速度为48-80公里/年，其途径更多、风险更大、速度更快。

2、红火蚁侵害哪些场所?

红火蚁主要危害范围涉及农村农地、林地、草地、公园、校园、公路绿化带、旅游景区、江河水库堤坝和城乡垃圾场山坡、高尔夫球场、乡村住宅外围等开阔向阳的场所等领域。

3、如何发现扩散入侵的红火蚁？

发现疑似蚁丘:于农田、山坡、高尔夫球场、公园、住家庭院、学校等环境中，发现有高于10公分以上的蚁丘，或有大规模沙堆状的蚁丘，可初步怀疑为入侵红火蚁。

发现大量褐红色蚂蚁:于农田、山坡、高尔夫球场、公园、住家庭院、学校等环境中，发现地面上有越来越多的褐红色蚂蚁。

被蚂蚁螫叮后有火灼伤般疼痛感，继而出现搔痒红肿、脓泡，可怀疑被入侵 红火蚁螫叮。

红火蚁的危害

红火蚁是典型的肉食主义者，有“五凶”：喜攻击、爱咬人、吃种子、蛰动物、钻电箱。入侵红火蚁往往给被入侵地带来严重的生态灾难，是生物多样性保护和农业生产的大敌。

其危害主要如下：

取食农作物的种子、幼芽、嫩茎、果实和根系，危害农业生产；

伤害生态环境中的其他土栖生物，破坏生物多样性；

筑巢在户外和居家附近的电器相关设备中，及交通通信设施等，造成电线短路或设备故障；

受到干扰时攻击性很强叮蜇人、畜，威胁人们的健康和安全。

红火蚁对人的健康威胁

红火蚁极具攻击性，其受到干扰后不仅不会四散逃生，而且会产生极强的群体攻击性，通过蜇咬将毒液注入受害者皮肤。被叮蛰部位会有持续灼热疼痛，局部皮肤形成红斑、水泡、硬肿，有痒感，水泡破裂后又常会引起细菌性二次感染。

另外，大约有2%的人对红火蚁叮咬有过敏反应，敏感人群会出现脸红、荨麻疹，甚至导致呼吸困难等症状，过敏反应严重者会出现呕吐、头晕和休克等症状，如果不能得到及时救治，可能危及生命。

2004年10月20日，我国台湾桃园传出首起因红火蚁致死的病例；2018年7月20日，广西南宁一男子被红火蚁叮咬，没有及时就医，就回家了，回家后昏迷，送医后经2个多小时的抢救，没能抢救过来，不幸身亡；

2020年三月，南宁市民文女士，在河边草地上遛狗，被红火蚁咬伤出现呼吸困难，还好送医及时，救了回来；

2015年8月2日：中央电视台新闻报道，海南文昌县五铺镇等数十个村庄，近几年来红火蚁爆发，造成人员和农作物严重危害，每天均有数人甚至数十人被蜇咬伤到医院就医或住院治疗。许多农民已经不敢下地农作，农田和农地大量撂荒。

红火蚁蛰伤的防范与处理

1、发现可疑的红火蚁蚁丘，应用明显标志标记可疑蚁丘，并立刻报告有关管理部门，转由专业技术来对红火蚁进行防制。切勿个人进行防治，也不要在红火蚁发生区长时间停留和活动。

2、在有红火蚁侵害场所的地区作业时，要加强个人防护，带上手套、穿上长筒水鞋，穿长袖上衣、长裤、袜子及高筒水鞋，鞋外周可环绕涂上凡士林或滑石粉。

3、一旦被红火蚁蛰伤，先用肥皂水或清水冲洗，然后涂抹皮康霜或皮炎平等药物来缓解，不要抓挠伤口，避免弄破脓疱感染。

4、被红火蚁叮蛰后如出现较大面积红斑、皮疹等，可在医生指导下口服抗组胺药剂等治疗；如出现严重过敏反应(如全身性搔痒、荨麻疹、脸部燥红肿涨、呼吸困难、胸痛、心跳加快等)，应尽快到正规医疗机构诊疗。