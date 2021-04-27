“你推荐的这几款养老理财产品，介绍里怎么看不到‘养老’字样？”近日，记者在重庆多家国有银行走访时，发现“养老”二字从很多理财产品中消失了。随后，记者又登录部分国有银行的官方网站，在理财产品首页搜索栏中输入“养老”关键词，弹出的提示都是“未找到需要的产品”。

据媒体报道，受监管部门窗口指导，目前，银行资管部和理财子公司已下架、更改含有“养老”字样的理财产品，不再进行“养老”突出宣传。种种迹象表明，养老金融正在经历一场新变局。

金融机构相继布局

近一年多来，“养老金融”始终保持着热度。

有关专家指出，随着我国迈入老龄化社会，通过大力发展养老金融来预防老年时期各种风险，提供多元化、多层次养老金融产品，开发养老金融业将是一个方向。

记者注意到，养老金融市场相继引来了保险、银行、基金等金融机构入局，在市场上推出了一系列产品。“之前能见到的养老金融产品，基本来自上述三类金融机构。”一位业内人士坦言，这是一片谁都想闯入的蓝海。

养老金融主要指围绕社会成员的各种养老需求所进行的金融活动的总称，旨在为生命周期内合理配置财富，从而提高老年时期的生活水平，主要包括养老金金融、养老服务金融和养老产业金融三方面。

据了解，中国现行养老保险体系由第一支柱基本养老保险、第二支柱企业年金和职业年金、第三支柱个人商业养老金组成，即所谓的“三支柱”。

“对于中国而言，以商业养老保险产品作为养老金第三支柱发展初期的产品主体更为合适。”中国太保寿险相关人士这样表示。

今年3月底举行的中国养老金融50人论坛北京峰会，同样聚焦养老金第三支柱建设。

“制度层面，强化顶层设计，扩大第三支柱覆盖面，探索建立养老金第三支柱专属账户体系，打通‘三支柱’之间资金流动的渠道。”对外经贸大学保险学院副院长、教授孙洁在发言中如此建议。

名不符实的市场

“市场上所谓的一些养老金融产品，名字上冠以‘养老’二字的金融产品、投资产品比较多，但实际上相当一部分不具备养老的特征，都是一些短期的投资工具，与其他理财产品、基金投资没什么差别。”中国银保监会相关负责人直言不讳地指出，“养老金融市场名不符实。”

一家国有银行重庆分行的工作人员向记者透露，火热一时的养老金融市场的确存在乱象，打着“养老”旗号却不具备养老功能的理财产品比比皆是。“尽管市场热，但因为缺乏顶层设计暴露出的问题也多。”

记者发现，一些不法分子趁机打着投资“养老”的名义实施骗局。家住重庆渝北万和苑社区的陈大爷近期就多次接到推销电话，表面上是某家养老服务企业邀请他享受服务，实则是推荐养老金融产品。

“幸好我们及时发现，避免了父亲上当受骗。”陈大爷的儿子告诉记者，当他向当地警方举报时，对方还坚持声称提供的养老金融产品没有风险。

据了解，北京、深圳等多地打击和处置非法集资领导小组办公室都发布了《关于防范借养老服务之名吸纳公众资金的风险提示》，提醒民众警惕以提供“养老服务”名义吸收资金的行为。

“据调查统计，目前，市面上最常见的有以销售‘养老公寓’、提供‘养老服务’、投资‘养老项目’、销售‘老年产品’、包办房产‘以房养老’、销售‘保健产品’等六种名义，违法吸收老人资金的行为。”重庆市公安局相关人士介绍道。

在今年两会期间，就有多位代表委员表示，希望尽早明确第三支柱的具体涵义、内容和范围，特别是第三支柱产品由金融机构提供，个人自愿购买，市场化程度高，具有鲜明的金融属性，应当明确养老金融产品的具体标准。

“两条腿”走路

有业内人士指出，社会对养老金融产品日益增长的需求，是导致市场乱象频出的原因之一。此次“养老”字样集体从理财产品中消失，体现了监管部门对养老金融市场“在规范中前行”的基调。

“首先要有‘一盘棋’的思维，凝聚政策合力，明确顶层设计，包括明确养老金融的规则，统一各类养老金融产品的标准，体现资金安全性、投资长期性和领取约束性等特征。”今年两会期间，不少代表委员就养老金融市场如何规范给出了建议。

近日，中国银保监会相关负责人公开表态，将按照“两条腿走路”的方针，积极推进养老金融市场的相关工作。一方面，坚持正本清源，研究明确养老金融产品的标准，按照“名实相符”的原则，对不符合标准的各类带有“养老”字样的短期金融产品坚决予以清理。另一方面，稳步推进创新试点，选择少数符合条件的金融机构和专营机构先行开展养老金融试点。据内部人士透露，选择若干省份开展专属商业养老保险试点正在酝酿之中。

“产品创新要与目前的新技术相结合，充分发挥人工智能、大数据、移动互联网、云计算、区块链等新技术在养老金融服务中的重要作用，更准确地分析养老资产管理需求，提供更可靠的智能投资咨询服务。”在中国养老金融50人论坛北京峰会上，部分参会人士就养老金融产品如何创新出谋划策。

业内多位专家表示，支持相关机构发展体现长期性、安全性和领取约束性真正具备养老功能的养老金融产品，包括养老储蓄存款、养老理财、专属养老保险、商业养老金等，力争通过示范引领，为养老金融全面发展探索出一条新路。