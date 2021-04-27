山东威海将反家暴纳入 法治示范市创建工作职责

日前，记者从威海市反家庭暴力“一法一条例”（《中华人民共和国反家庭暴力法》《山东省反家庭暴力条例》）贯彻实施情况座谈会上了解到，威海市委、市政府高度重视妇女儿童工作，把贯彻实施反家暴“一法一条例”摆上重要位置，坚持把反家暴工作纳入平安威海建设、法治威海建设和法治示范市创建工作职责，纳入市委、市政府联合颁布实施的威海妇女儿童“两个规划”，并纳入工作目标考核，与经济社会发展同步安排、同步推进。

为推进实现性别平等，威海市建立了法规政策性别平等评估机制，通过建立法规政策性别平等评估联席会议和专家组，对列入立法计划的地方性法规和政府规章、正在实施的地方性法规和政府规章、正在制定及正在实施的规范性文件，进行调研论证、分析评估，推动立法和行政机关在出台法规、制定政策、编制规划、决策部署时充分考虑两性现实差异和妇女的特殊利益，确保法规政策体现性别平等，从源头上为反家暴“一法一条例”的贯彻实施提供有力保障。

威海市充分发挥妇女儿童工作委员会的协调督导作用，加强与法院、检察院、公安、民政、卫健等部门的联系，协调各单位根据各自职能，制定出台了系列反家暴制度。市妇联出台了《威海市贯彻落实〈中华人民共和国反家庭暴力法〉实施意见》《威海市妇联家庭暴力案件分类处置工作制度（试行）》，公安局出台了《威海市公安局家庭暴力告诫制度实施办法（试行）》等文件，法院出台了《家庭暴力“人身安全保护令”实施细则（试行）》，检察院与相关部门会签《关于建立共同推动保护妇女儿童权益工作合作机制》《关于建立未成年人刑事案件法律援助专业化工作机制的实施意见》等文件，各部门形成了反家庭暴力工作合力，有效地促进了反家暴工作规范有序。

威海市妇联将反家庭暴力工作与家庭家教家风工作相结合，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，深入开展寻找“最美家庭”活动，举办“最美家庭”家风巡讲、故事会、分享会1000多场次,从营造和谐家庭环境入手预防家庭暴力的发生。

威海市积极推动法律援助向基层延伸、向部门拓展。依托公共法律服务中心建设，建立了临街落地、标准化的法律援助便民服务窗口。全市各镇（街道）均建立了法律援助工作站，在各村（社区）均建立了法律援助联系点，方便广大妇女儿童及时就近获得法律援助服务。在全市4个区市民政局设立了婚姻家庭辅导中心，在社区和基层法庭打造82处婚姻家庭辅导服务站，招募309名专家和志愿者，以家庭的和谐促进社会稳定。（记者 姚建）