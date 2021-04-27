北京开展专项整治行动 清理“儿童邪典”违规视频33789个

记者26日从北京市文化市场综合执法总队获悉，为了给未成年人营造健康良好的文化市场环境，北京市文化市场综合执法总队在“儿童邪典”视频专项查处和治理工作中，检查网络平台27个，对7家违规平台做出行政处罚，罚没款共计11万元，清理删除相关违规视频33789个，清理儿童邪典图片7930张，删除相关违规内容链接83254条。

2018年初，国内网络首现“儿童邪典”视频传播，为境外传入，表现形式为对少年儿童喜欢的蜘蛛侠、艾莎公主、小猪佩奇等卡通形象进行二次加工，制作成卡通视频、人偶剧、小游戏供未成年人观看，充斥着恶搞、低俗、软色情等内容。对此，北京市文化市场综合执法总队开展了专项整治行动，通过查处一批、通报一批，有效治理了视频传播现象。

2021年3月，总队执法人员巡查发现，网络平台再现“儿童邪典”视频传播，以卡通视频短片为主。经查，此次“儿童邪典”视频同为境外传入，特点是新虚构创建的卡通形象，包含“卡通猫”和“SCP”两个系列，含恐怖、暴力或惊悚元素。

北京市文化市场综合执法总队相关负责人介绍，本次专项行动本着严查严办、快查快处的原则，指导70家在京成员网络平台开展“儿童邪典”视频专项自查和清理行动。同时部署执法力量对在京27家网络视听平台开展“儿童邪典”视频专项执法检查，对检查存在违规问题的平台做出行政处罚。

为进一步提升预警能力，加强“儿童邪典”防范，北京市文化市场综合执法总队3月上旬组织抖音、爱奇艺、百度等8家在京重点网络视频平台召开“儿童邪典”视频专项治理和防范工作会，各平台采取拓展回查、样本增强、升级算法等措施，累计新增屏蔽关键词421个，下线风险站点821个。（记者 张漫子）