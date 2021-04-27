全国基本养老保险参保超10亿人

记者26日从人力资源和社会保障部一季度例行新闻发布会上获悉，截至3月末，全国基本养老保险参保人数已超10亿，达到10.07亿人，失业、工伤保险参保规模分别为2.18亿人、2.67亿人。

据人社部新闻发言人卢爱红介绍，截至3月末，三项社会保险基金总收入1.6万亿元，总支出1.46万亿元，累计结余6.4万亿元，基金运行总体平稳。全国所有省份均已启动基本养老保险基金委托投资，合同规模1.25万亿元，到账金额1.07万亿元。

一季度，我国共发放失业保险待遇182亿元，发放价格临时补贴3.8亿元。17.16万名符合参保条件的重点水域退捕渔民全部参加基本养老保险。

截至3月末，全国社会保障卡持卡人数13.4亿人，电子社保卡累计签发4.6亿张。社保业务跨省通办加快推进，全国统一的社会保险公共服务平台可提供9类28项全国性统一服务。（记者 姜琳）