2021北京牡丹文化节开幕 将持续至5月下旬

京城牡丹渐次进入盛开期，不少市民来到西山国家森林公园牡丹园赏花留影。本报记者王海欣摄

2021北京牡丹文化节近日在西山国家森林公园拉开帷幕。全市城乡七大展区、1900多亩牡丹将渐次盛开，品种达600多个，观赏期将持续到5月下旬。

西山国家森林公园牡丹园种植面积达4.7万平方米，栽植了来自于中原牡丹、西北牡丹、日本牡丹品种群共160多个品种、八大色系的牡丹8000余株，芍药3000余株。采取自然台地式种植，随山势起伏，与油松搭配。

景山公园牡丹种植面积约4万平方米，共569个品种。其中中原牡丹346种，西北紫斑牡丹109种，国外牡丹品种114种。中原牡丹以洛阳、菏泽牡丹品种为主，栽种于在前山两侧、观德殿西侧、西门区域，特别在东门一进门的牡丹品种园，栽种了部分传统珍稀国内品种；国外牡丹品种的主要观赏区域在寿皇殿广场两侧附近。文化节期间，景山公园还将开展牡丹书画展、摄影艺术展等活动，并销售牡丹冰激凌、“景山牡丹”限定款北冰洋汽水、牡丹茶叶和牡丹点心等。

颐和园内牡丹有70多个品种、520余株，主要分布在国花台、仁寿殿南台北台、水操学堂园内、排云殿牡丹池附近，栽种面积约1100平方米。据史料记载，1903年慈禧亲敕牡丹为国花，并在颐和园建国花台，同期园内共建大小牡丹花台计17座。至今仍延续牡丹种植传统的排云殿东国花台、仁寿殿南国花台和仁寿殿北国花台，是清代北京牡丹名园中现存最古老完整的多层台阶式花台种植形式。

北京植物园牡丹芍药园位于中轴路西侧，南邻温室区，北接海棠栒子园，始建于1980年，1983年正式对外开放，占地约7公顷。园内栽植了500余个品种近6000株牡丹，涵盖了中原牡丹、西北牡丹、江南牡丹、西南牡丹四大品系，展示的牡丹颜色也极其丰富，包括了红、白、蓝、绿、黄、粉、紫、黑、复色九大色系的牡丹品种，包含了牡丹的所有花色。

此次北京牡丹文化节还在延庆设有3个展区。延庆与牡丹颇有缘分，大庄科乡董家沟村仍保存着明朝牡丹一株。独特的气候和土壤特点，使延庆牡丹花色艳质优，且花期更长、花形更大，全区种植面积达1800亩。文化节期间，游客可在世界葡萄博览园、旧县镇妫州牡丹园、大榆树镇国色牡丹园三个园区领略牡丹、芍药的雍容华贵。

相关新闻

视频直播西郊美景丝毫不卡顿

“最美花海5G专列”开通

本报讯（记者 赵鹏）适逢人间最美四月天，北京著名的旅游观光线路西郊线上，出现了几辆被桃花和5G元素装扮一新的列车。记者日前获悉，在这些北京电信与北京公交集团打造的西郊线“最美花海5G专列”上，市民无论是开直播还是传输刚拍好的视频都不会有丝毫卡顿。

西郊线列车途经颐和园、植物园、香山等站，穿行于“三山五园”之间，被誉为北京“最美列车”，假日高峰时单日乘客曾超5万人次。

此次北京电信与北京公交集团以“5G相伴一路繁花”为主题，将约3成列车装饰一新。“这也太粉嫩了吧！”不少乘客对车身内外装饰着的娇艳桃花发出感叹，仿佛置身于十里桃花林一般。而花枝掩映下的“5G”字样，也让人眼前一亮。列车行驶途中，车内乘客被沿途美景和专列的桃花氛围吸引，纷纷拍照打卡并与亲友实时分享，体验很好。市民韩先生表示：“我自己用的是电信卡，车上5G信号全程满格，传输视频速度很快。”这得益于“最美花海5G专列”所在的西郊线全线已实现中国电信5G网络全覆盖。

北京电信方面介绍，截至2020年底，北京电信已与北京联通在京共同建设了1.5万余个5G基站，实现对五环内和城市副中心室外的5G网络连续覆盖，可为市民提供高品质的5G网络服务。

为了让更多市民体验到“最美花海5G专列”，北京电信专门准备了“5G专列”免费车票。有兴趣的市民只需在5月17日前前往北京电信线下自有营业厅，即可免费领取一张西郊线车票。5月1日、2日及16日，北京电信还将在西郊线巴沟站举办5G体验活动，市民可现场体验5G手机、5G应用，感受到5G速度，也可在现场领取西郊线车票。