北京消费季4月28日全城启动

记者日前从北京市商务局获悉，“2021北京消费季”将于4月28日正式启动，一直持续到年底。今年的北京消费季贯穿“五一”国际劳动节、端午节、七夕节、开学季、中秋节及国庆节等多个节假日和重要促消费节点，开展近千项促消费活动。消费季期间，本市重点商业企业将持续发放累计百亿元的消费大礼包，惠及全市消费者。

消费季活动聚焦8大领域

2021北京消费季活动以“品牌品质 惠享生活”为主题，形成“1+5+8+N”活动框架，即举办1场启动活动，立足“新场景”“新趋势”“新能级”“新势力”“新体验”5大板块，聚焦购物消费、时尚消费、数字消费、文化消费、旅游消费、体育消费、美食消费和智能消费等8大领域，组织开展N项促消费活动。其中，新场景板块将组织开展夜京城、北京音乐角、网红打卡地评选等170余

项商旅文体促消费活动；新趋势板块将汇聚50余家电商平台，1000余家品牌企业开展双品网购节、第二届网络直播大赛等130余项活动；新势力板块将以国潮品牌和体育健身为主线，开展国潮京品节、8·8北京体育消费节等120余项活动……

超百亿消费大礼包惠及全城

消费季期间，本市重点商业企业将持续发放累计百亿元的消费大礼包，其中，“五一”期间将面向在京消费者发放现金券、折扣券、满减券等多项消费大礼包超45亿元。

京东将在4月28日至5月5日期间发放35亿元消费券。苏宁易购计划全场景投入40亿元消费补贴，其中将于4月28日至5月5日期间，发放通用无门槛“无敌券”50万张，总金额达5000万元。国美、大中电器卖场在北京消费季期间发放补贴超10亿元。

服务消费方面，淘票票将联合电影片方，带来《秘密访客》《伴我同行2》等优质影片，同时发放超亿元优惠券。

更多“网红”之地等您来打卡

2021年北京网红打卡地评选活动将在4月28日的2021北京消费季启动仪式上正式拉开帷幕。

2020年首届北京网红打卡地聚焦文旅消费主要领域，将网红打卡地分为自然景区、人文景观、文化艺术、阅读空间、街区园区、餐饮及创新零售、住宿等7大类别。2021年将围绕国际消费中心城市建设，进一步拓展文旅消费领域，突出科技赋能、数字赋能，新增数字经济、科技创新和夜间消费3个类别，将网红打卡地类别扩大到10个，初步构建文旅商相结合、科技贯穿其中的网红打卡消费矩阵。（记者 马婧）