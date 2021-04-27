广东省内一站式度假地推荐

广州长隆旅游度假区：一站式度假代表。“五一”期间，长隆水上乐园将有萧敬腾、刘雨昕、杨和苏、李斯丹妮等明星加盟全新打造的水上电音节——星潮之夜，在欢乐世界有升级的欢乐缤纷大巡游以及欢乐青春电音派对，长隆国际大马戏则有突破想象的高难度马戏，长隆野生动物世界可体会与兽同行的乐趣，隆飞鸟乐园可以悠闲漫步在“鸟类的天堂”。

熊猫酒店的萌帅酷主题客房则满足了大小孩对童话世界的奇妙幻想。

珠海东澳岛：珠海万山群岛中的4A级旅游景区东澳岛，拥有15KM的黄金海岸线，森林覆盖率80%以上。岛上蜜月阁是观日出、日落和欣赏恬静的港湾佳处，万觅书店诠释了“面朝大海，春暖花开”，而石廊路一端连接了东澳岛铳城和烽火台遗址，揽海路更“一路风景一路情”。格力东澳大酒店与滨海栈道、南沙湾钻石沙滩天然相连，拥有无边际泳池、海洋热疗、儿童俱乐部等项目。香洲港和横琴客运码头都有开东澳岛，节假日最好提前预约订票。

清远芊丽酒店：酒店依山而建，其天然温泉经日本中央温泉研究所检测鉴定为第一等级的弱碱性泉质，温泉池设计沿袭传统日式温泉馆布局，室内男汤、女汤或公共温泉池，户外风吕池、独立水疗中心一应俱全，预约制避免了“下饺子”般的拥挤。既有酷炫视频游戏室、电影放映厅、卡拉 OK 室、桌球室、棋牌室、沙滩排球场、迷你高尔夫球场、射箭场等户外与室内娱乐设施，也有全方位释放孩子爱玩天性的“嗨/玩”乐园。尤其是三座主题小别墅：探索、创艺与奇趣，丰富多彩的活动给孩子独特乐趣体验。

美林湖温泉大酒店：位于广州、清远交界处，以意大利山城为主题打造，依山势而建。五一假期,推出十大主题精品亲子活动。美林湖社区内还有可尽览湖光山色的屋顶摩天轮、大型花屿印象园、孔雀园，附近还有展现明末清初祖辈生活场景的故乡里景区、以蚕桑文化为主题的科普生态景区宝桑园，丹霞地貌的马头山风景区。

宝晶宫国际旅游度假区：先后建成天鹅湖度假酒店、茶语温泉等新兴的旅游休闲度假康养类的产品；上马了电梯、玻璃桥、蹦极、极速飞车、峡谷飞索等网红旅游产品；建成了粤北首个无动力儿童游乐园；开发水上项目，推出了画舫、仿古游船等项目。天鹅湖度假酒店山泉水世界“五一”推出粉色风暴泳池派对。

龙门地派温泉森林度假区：以真温泉闻名，温泉区祥云谷设有50多个泡池，根据功能和特色划分为不同的区域，个人可依身体状态选择合适的药浴。温泉水上乐园配置有水上滑滑梯、水上大喇叭、水流按摩等多种花样玩水设施。度假区还有精心设计的八大网红打卡点。

恩平山泉湾温泉城：山泉湾温泉内有30多个特色温泉泡池，是五邑首个有温泉亲水滑梯、儿童水国和大型游泳池的温泉度假区。“五一”推出亲子飞行萌宠欢“簕”节系列亲子活动，其中的直升机飞行体验之旅可高空俯瞰游览红色革命老区；稻草人主题农场萌宠动物园则让小朋友们释放天性亲近大自然；亲子DIY课堂则培养孩子的动手能力。而冰爽山泉水水上乐园和佤族风情表演等系也为假期增色不少。