广州地铁全线网运营延长1小时

“五一”假期即将到来，日前，广州地铁发布的最新运营组织安排显示，4月30日、5月1日及5月5日这3天，地铁全线网将延长1小时服务时间。

据广州地铁预计，五天小长假地铁客流较日常将有所增长，节前一天（4月30日）客流将达1120万人次，节日期间（5月1日至5日）日均客流约868万人次，其中5月1日当天预计客流达961万人次。为此，广州地铁将通过加大运力配置、延长服务时间等举措，确保节日期间运营组织工作安全顺畅，满足乘客出行需求。

节前一天（4月30日），受通勤客流及出游客流叠加影响，预计客流晚高峰将会提前到来且持续时间较长。对此，广州地铁一、二、三、三北、四、五、六、七、八、十四号线及广佛线晚高峰起峰时间约将提前至13:00，二十一号线将在6:00至20:00采用高峰运力。同时，一、四、十四号线以及广佛线当天将增加高峰上线列车，以满足乘客出行需求。此外，全线网将有约30列车备用，各线路根据现场客流情况随时灵活安排上线疏运。

为满足市民游客的出行需求，广州地铁将分别在4月30日（节前一天）、5月1日（节日当天）、5月5日（节日最后一天）延长运营服务时间1 小时。此外，结合返程客流疏运需要，5月4 日，二号线广州南站往嘉禾望岗方向将延长服务1 小时，开行夜班专车，沿途停靠洛溪、昌岗、公园前、广州火车站和嘉禾望岗站。（记者徐振天 通讯员冯贵林、李涛）