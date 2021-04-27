珠江日游“上新”生态文旅航线

4月25日，珠江日游全新推出的“珠水百年·绿岛明珠”生态文旅航线在海心沙码头正式启航，该航线将在“五一”假期迎接市民游客，让他们开启一段赏阅人文历史与自然景观的休闲之旅。

珠江沿岸，自西向东，可谓一步一景。据介绍，“珠水百年·绿岛明珠”生态文旅航线将市区的天字码头、海心沙亚运公园等市中心旺地和郊区的长洲岛等绿岛连接起来，将珠江西部的岭南风情景观、中部的现代都市景观点以及东部的红色革命圣地（黄埔军校、辛亥革命纪念馆）等多元化人文景观串珠成链，沿途的风景一览无遗。

据介绍，“五一”期间，该航线每天10时10分从天字码头发班，15时30分从长洲客运码头返回。运营该航线的船舶配备沿途珠江景点语音讲解，单程票价低至20元起，为乘客提供便捷、实惠、舒适的全新体验。接下来，待相关配套条件成熟，该航线还将开通至黄埔大吉沙岛的区段。

除了“珠水百年·绿岛明珠”生态文旅航线以外，客轮公司还将在“五一”假期开通多条珠江旅游航线，如主打“一盅两件”餐饮文化的“珠水百年·水上茶居”航线，以“多点停靠，随上随下”为特色的“珠水百年·听见花开”文旅航线，将卡通动漫主题与西式下午茶相融合，将为市民游客群众带来多元文化、丰富多彩的珠江游体验，为珠江游市场注入崭新活力。（记者 沈钊）