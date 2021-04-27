塑料垃圾回收时不我待

目前，塑料垃圾所带来的危害仍在继续扩大。近日有报道指出，印度的牛胃和迪拜的骆驼胃里都发现了大量塑料袋；海洋鱼腹里也发现了塑料颗粒。在此背景以及各方压力下，化工行业必须加快对塑料回收的研发与投资，为人类的可持续发展贡献力量。

塑料行业内人士认为，包装行业对于塑料的需求将以年均3%—5%的速度增长，而塑料产能的增速可能更快。塑料垃圾泛滥和产能扩张这些力量是不能共存的。塑料行业必须尽快解决塑料垃圾泛滥的问题。否则政府可能会采取强制行动，限制原生塑料的销售和出口。

综合目前情况来看，塑料回收面临着两个挑战——一个是热力学挑战；另一个是经济性挑战。热力学背后的科学是可靠的。当前已经有很多开发成功的化学品回收工艺可以将塑料转化为热解油，然后这些油可以用来制造塑料颗粒，但从经济性上看仍然存在着较大的挑战。可以说，我们离一个经济可行的解决方案和一个收集塑料垃圾、分类并将其带入生产过程的基础设施还很遥远。这还没有建立起来，在经济上也不太可行，没有人愿意为它买单。或许只有在大型快速消费品公司愿意为回收塑料支付溢价，并将成本转嫁给消费者，那么塑料回收面临的经济性挑战才能得到解决。

塑料包装的替代品价格昂贵，而且碳足迹要高得多。在许多情况下没有真正的替代方案。对塑料袋等一次性塑料制品的禁令已经成功地改变了消费者使用布袋购物的行为，但医疗用品、电子商务和家用电器等耐用品的包装仍然需要塑料。由此看来，研发易于让消费者接受的替代品方案才是最终选择。当然，企业和政府也必须考虑塑料垃圾收集和塑料回收的社会影响。建设大规模的化工回收设施来处理塑料垃圾可能是不可行的。

另外，塑料垃圾回收利用面临的主要问题是塑料垃圾的收集和分类，环保人士和行业必须团结起来解决这个问题，公共政策必须发挥作用，同时要建立相关基金，改变消费者的行为，鼓励消费者收集塑料垃圾并将它们送到回收地点的行为。除非大家改变惯性行为，将塑料垃圾收集起来送到回收中心进行转换，否则这将继续是一个挑战。（中 化）