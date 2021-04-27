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我国严厉打击跨境赌博“资金链”

2021年04月27日08:11 来源：人民网－人民日报

　　本报北京4月26日电  （记者吴秋余）中国人民银行近日召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议，通报了2020年以来涉赌“资金链”治理工作进展，研究了当前工作面临形势，就进一步推进金融领域打击治理跨境赌博工作进行部署。央行将继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪，不断把“资金链”治理工作推向深入。针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题，加强风险防范处置。

　　打击治理跨境赌博是长期性、系统性工作。央行要求，要强化账户全生命周期管理，继续按照“谁开户（卡）谁负责”“谁的用户（商户）谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则，压紧压实相关支付服务主体责任。同时，积极应用大数据、云计算、机器学习等金融科技手段，针对性加强客户身份识别、可疑交易监测处置工作。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月27日 13 版）

(责编：张文婷、杨迪)



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