这样的微笑真美好（民生观）

多给别人一个微笑，常以宽厚之心待人，温暖了他人，也让自己更温柔敦厚，社会也会变得更美好

这几天，一个口罩之下的微笑打动了众多网友，大家纷纷赞叹：“很真诚，看着就暖心。”

在浙江金华的高速收费站，一辆大货车因超高在入口被拦下，岗亭内的工作人员、一个小姑娘探出窗口，微笑着和司机耐心解释：你的车高是超4米的，需要掉头……视频中，尽管姑娘戴着口罩，但仍能明显感受到她眼角流露的温暖笑意。

货车司机魏师傅听罢立马掉头，返回去将货物调整至合适高度后才重新上了高速。事后他说，是这位工作人员的治愈笑容和耐心语气，让他倍感亲切，并忍不住顺手拍下视频为她点赞。

这名姑娘叫吴诗琴，刚到收费站实习。在她看来，高速收费站是城市窗口，她想通过微笑服务，让大家对金华留下美好的印象。小吴觉得，有话好好说，遇事带着微笑去解释，大家更容易听进去，事情解决得会更顺畅。

姑娘说得在理。别小看了一个微笑，其实背后是工作中的态度问题。很多工作要与人打交道，方式方法乃至语气语调都很重要。有时哪怕是合理合法的要求，如果语气生硬、颐指气使，也会让人感觉不舒服，甚至产生反感对立。好话好好说，拿出耐心和真诚去打动人，哪怕一时棘手的难题，也更容易获得理解和支持，从而促进工作。

其实，不只是工作，待人接物也是如此。都说力的作用是相互的，这个原理在人际交往中往往也适用。生活中总会遇到磕磕碰碰的时候，你向东他向西，需要协调。想要别人善待自己，首先自己要多理解和包容他人，将心比心、互相尊重、寻求共识，生活纷扰就会少很多，社会就能更和谐。《论语》有云，“己所不欲，勿施于人”，推己及人，要尽心尽力替别人着想，换位思考，互相体谅。

微笑还有一重作用：乐观、积极。生活工作中谁能不遇困难？若把它当成一堂人生必修课积极面对、微笑面对，难事、坏事，也可以变成成长的垫脚石，多好。

生活工作中，若能像小吴一样，多给人一个微笑，常以宽厚之心待人，温暖了他人，也让自己更温柔敦厚，社会也会变得更美好。

《 人民日报 》（ 2021年04月27日 13 版）