五一小长假，想说爱你不容易

今年的五一假期连休5天，是2008年取消五一黄金周以后最长的五一假期之一。出乎意料的是，此次小福利却引发了网友们的吐槽。这5天连休中，只有1天是真正放假，另外4天包括了2天周末和2天调休，因此很多网友觉得，这样的安排等于毁了假期前后两个周末。

有媒体做了一项调查，在“短假无调休”“长假有调休”和“都行”三个选项中，将近80%的网友选择了“短假无调休”。也就是说，大多数人都不希望用调休的方式凑出一个长假。

大家的吐槽并非矫情，而是出于调休凑小长假对工作生活的影响。为了一个小长假，影响前后两个星期，生活和工作节奏难免有些被打乱。小长假是爽了，可为之付出的代价也不小。

小长假就在眼前，到时不出去玩吧，这可是两次调休两次加班换来的，多少有些不甘；出去玩吧，可一想到到时高速公路车满为患、景点人满为患的场面，不由得发怵，想爱也爱不起来。

可见，网友吐槽都是有原因的，并不是假期不香了，而是含金量有待提高。目前，困扰假期出行的最大痛点是冷热不均的出游现象。十·一和春节两个长假，大家一窝蜂出行，风景没怎么看，尽看人了；人多倒也罢了，关键是价格还贵了，机票住宿价格噌噌噌地往上涨；消费体验无从谈起，什么都得排队，进门排队，参观排队，上个厕所都要排队；什么都要抢，住宿要抢，门票要抢，机票也要抢。

集中放假必然带来集中人流，特别是那些热门景区，容量就这么大，人一多势必资源紧张。有限的旅游资源，满足不了这么大的需求，如果为了满足高峰期的需要而大兴土木，又势必带来淡季的极大浪费。

此次五一小长假引发的讨论，说明大家的出行理念更趋理性了，对消费体验的重视程度更高了。

只有形成多层次的旅游格局，例如更好的落实带薪休假，我们才能避免出游冷热不均的现象，平抑高峰需求，降低黄金周的出行成本，形成一个有序的市场格局，让大家都能有更好的旅游体验。