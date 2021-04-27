中小学生体质健康管理有了新标准

青少年的健康成长既是每个家长的心愿，也关系着祖国的未来与发展。然而现实中，超重、肥胖、近视眼等健康问题却困扰着许多青少年。为提升青少年身体健康水平，近日，教育部发布《关于进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》（以下简称《通知》），对学生体质健康管理作出最新规定。

《通知》强调着力保障学生每天校内、校外各1小时体育活动时间，明确了体育家庭作业制度；同时，明确了中小学各学段体育课与体育锻炼的时间：“小学一至二年级每周4课时，小学三至六年级和初中每周3课时，高中每周2课时，有条件的学校每天开设1节体育课，确保不以任何理由挤占体育与健康课程和学生校园体育活动”“中小学校每天统一安排30分钟的大课间体育活动”。

《通知》突出宣传引导的重要性，凸显了家校协同联动教育机制的作用，通过家长会、家长信、家访等形式加强与家长的沟通。

《通知》注重体育教学质量的提高，强调要聚焦“教会、勤练、常赛”，逐步完善“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”学校体育教学模式，让每位学生掌握1至2项运动技能。要在全员参与的基础上，完善普及与提高的竞赛体系，强调要提升教师的能力和教学要求。

此外，《通知》明确要完善体质健康管理评价考核体系。要把体质健康管理工作纳入地方教育行政部门和学校的评价考核体系。建立日常参与、体育锻炼和竞赛、健康知识、体质监测和专项运动技能测试相结合的考查机制，对因病不能参加体育竞赛的，要从实际出发，分类指导，进行评价。要严格落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》要求，完善中小学生视力、睡眠状况监测机制。

《通知》还指出，要做好体质健康监测，建立完善以体质健康水平为重点的“监测—评估—反馈—干预—保障”闭环体系。认真落实面向全体学生的体质健康测试制度和抽测复核制度，建立学生体质健康档案。（记者 唐芊尔）