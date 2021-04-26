轮状病毒存活时间长、传播途径多样 专家：接种疫苗是预防病毒感染的有效措施

“轮状病毒传染性很强，卫生条件的改善也不足以阻断其感染和传播，重症患儿可能会出现休克和死亡，”在近日召开的2021年全国儿童预防接种宣传日暨轮状病毒家庭教育系列活动上，中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所所长助理、病毒性腹泻室主任段招军如是说。他表示，接种轮状病毒疫苗是预防轮状病毒感染有效措施，也是降低婴幼儿轮状病毒腹泻发病率和病死率有效手段。

段招军介绍，婴幼儿感染轮状病毒后的临床表现轻重不一，从无症状到死亡都有发生。大多数婴幼儿感染后，可能出现呕吐、发热、腹泻等胃肠炎症状，重症病例会因为严重腹泻和呕吐造成脱水进而引发电解质紊乱，甚至出现休克和死亡，尤其是早产儿、低出生体重儿和免疫力低下儿童，感染轮状病毒后的后果通常非常严重。

轮状病毒感染也可以引起很多肠道外的症状，患儿的心肌、肝脏损伤发生率会增高，也会使患儿更容易因为肺炎等其他原因死亡。

轮状病毒传染性如此之强，对婴幼儿如此不友好，对此，中华预防医学会副秘书长、保健时报社社长张伶俐表示，目前治疗没有特效药，预防非常重要。世界卫生组织建议，应该从宝宝六周龄开始接种轮状病毒疫苗。

育儿专家崔玉涛也认为，轮状病毒不管怎么预防，接种疫苗都是最佳手段。崔玉涛表示，轮状病毒感染是自限性疾病，临床表现轻重不一，可能无症状，也可能出现呕吐、发热、腹泻。严重的就是电解质流失，孩子迅速会出现脱水，如果四个小时不排尿就应该高度怀疑脱水。

如何检测脱水情况，崔玉涛支招，拿一块纱布搁在孩子的外阴部，如果发现纱布周围湿中间干，就说明他没有排尿，如果排尿了是中间湿，相对边缘是干的。四个小时不排尿一定要去医院，医生会根据情况开口服补液盐。崔玉涛强调。

中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所研究员李丹地表示， 轮状病毒也是全球五岁以下儿童重度胃肠炎和死亡的主要病源。而病毒存活时间长，传播途径多样，主要通过粪口途径传播，也可以通过污染的水、食物、玩具、生活用具等间接传播，还可能通过呼吸道飞沫传播。

针对轮状病毒传染，目前没有有效的治疗药物，李丹地强调，临床上主要采用包括口服补液盐、肠黏膜保护及补锌，严重者还需要补液、就诊脱水及电解质紊乱。我国轮状病毒发病的年龄高峰是6-24月龄，季节高峰是每年的10月到次年的2月。

会上，专家们都认为，公众对轮状病毒感染等严重威胁婴幼儿身体健康或者生命安全的疾病，预防手段认知不足、家庭教育窗口滞后。对此，清华大学第一附属医院（北京华信医院）保健科副主任医师郑东旖建议，新手爸妈们可通过产前孕妇学校，产后家长学校以及预防保健科了解相关知识，共同维护好婴幼儿的身体健康。

今年4月25日是我国第35个全国儿童预防接种宣传日，今年的主题是“接种疫苗、防控疾病，守卫健康、守护一生。”本次活动就旨在汇集资源、聚合力量，传播科学、正确的婴幼儿免疫知识，传播健康生活方式和科学的理念，助力健康中国目标的实现。会上，2021全国儿童预防接种宣传日暨轮状病毒家庭教育系列活动正式启动。