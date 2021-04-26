第二届中国素食产业发展大会在京召开

为谋划素食产业发展蓝图，助力餐饮业高质量发展与乡村振兴，“（Green Common绿客门）第二届中国素食产业发展大会暨中国烹饪协会素食厨艺委员会第二届一次委员工作会议”于2021年4月25日在北京召开。本次大会由中国烹饪协会主办，中国烹饪协会素食厨艺委员会承办，绿客门(上海)贸易有限公司、广东烹饪协会素食专业委员会、北京素厨技术研究院联合支持。全国各地180多位素食界人士与企业家参会。中国烹饪协会会长傅龙成、副会长乔杰等出席会议。

第二届中国素食产业发展大会。受访者供图

本次会议以“发展素食产业、促进乡村振兴”为主题，提出“减压减负 每周吃顿素”的理念，倡导发展绿色餐饮、低碳餐饮、健康餐饮，把素食产业做大做强，奋力赶上新时代餐饮发展步伐并引领餐饮行业发展潮流，不断满足人民群众对美好生活的向往，为建设健康中国作出贡献。

傅龙成在致辞中指出，素食行业作为我国餐饮业的重要组成部分，历史底蕴深厚，文化内涵丰富。素食产业现阶段专注于植物基产品的生产、供给与应用，具有绿色、低碳、环保、健康的优势，体现了新发展理念、更可持续、符合国际潮流风尚。素食产业的高质量发展对于全国餐饮企业立足于新发展阶段、贯彻新发展理念、构建餐饮业新发展格局意义重大，对于未来餐饮业转型升级具有示范作用。

中国烹饪协会素食厨艺委员会主席陈志田代表行业发布了《2019-2020年度中国素食产业发展报告》。报告显示，目前行业内有6万名素食餐饮从业者，素食消费者人数突破了5000万，素食产业年产值突破了350亿。各位与会专家、企业家就植物肉发展现状与投资价值、植物性调味品应用与科学分析、素食厨艺师职业技能建设、纯素商城发展等行业关心的热门话题进行了深度研讨。

新时代、新机遇、新餐饮，近年来素食餐饮和植物基饮食越来越多地出现在大众视野，植物肉、植物奶、植物蛋、蔬果酵素、无醇酒类、纯素面包、蔬菜瓜果、菌菇山珍、五谷杂粮、豆制品等素食产品层出不穷，创造新的消费需求。素食产业已经步入大众化、规模化、科学化、专业化的2.0发展阶段，将成为商业投资广阔蓝海。