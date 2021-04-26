浙大儿院携手爱佑、福棠、乌鲁木齐儿童医院 共建一支带不走的心脏医疗团队

4月23日，由浙江大学医学院附属儿童医院联合爱佑慈善基金会、福棠儿童医学发展研究中心、乌鲁木齐儿童医院共同发起的心脏中心学科共建项目签约仪式在杭州举行。项目通过“医疗+慈善”的创新模式，依托浙大儿院一对一带教的方式，按照专业心脏中心的建设标准为乌鲁木齐儿童医院制定系统性的提升方案，以人才为切入点，配套成组医、护、技协作培养。项目获得由爱佑、福棠的大力支持。

“今年是中国共产党建党100周年，也是浙大儿院建院70周年，在此重要节点，我们更加要深化学党史、守初心、担使命、办实事，更有责任担当、更加奋发有为，进一步在援疆中扛起建设‘重要窗口’的政治使命。”浙大儿院党委书记舒强表示，此次合作将以医疗援疆的方式，帮助乌鲁木齐儿童医院打造心脏中心，为全疆儿童留下一支带不走的心脏医疗团队，逐步实现先心患儿不出省的目标。

浙大儿院党委书记 舒强

在国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要中，明确提到要支持高水平医疗机构在外出就医多、医疗资源薄弱的省份建设一批有影响力的区域医疗中心。新疆是儿童心脏病高发地区，但目前疆内儿童心脏病诊疗能力有限，导致部分家庭需长途跋涉，前往内地就医，无形中再次加重就医负担。在全面推进健康中国建设的进程中，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局是重要举措。此次四方共同签约推进在疆内共建专业的心脏中心，将更进一步提升新疆省级医疗机构的儿童心脏疾病的诊疗水平，让患儿在本省就能及时得到高水平的治疗，挽救患儿生命的同时降低其家庭负担和社会成本，为区域医疗中心建设打下坚实基础。

浙大儿院党委书记舒强表示，浙大儿院将党史学习教育与医院医教研各项工作深度融合，此次与乌鲁木齐儿童医院合作开展“心脏中心学科共建”项目，正是浙大儿院立足党的百年发展历史新起点，在新时代践行“为了儿童健康”办院宗旨的生动诠释，是浙大儿院作为两个国家中心履行“传、帮、带”使命担当的具体实践。浙大儿院与爱佑慈善基金会开展医疗救助慈善公益合作十余年，双方在多领域不断探索“医慈协同”的公益模式。同时，浙大儿院作为福棠儿童医学发展研究中心的副理事长单位，积极参与学科发展、基层儿科医生培训等工作，此次与乌木鲁齐儿童医院的学科共建，是我们多方努力共同为儿科医学事业发展贡献力量。

乌鲁木齐儿童医院党委书记 文江

作为疆内唯一一家独立设置儿童心脏外科的医院，乌鲁木齐儿童医院通过此次心脏中心的共建项目将更进一步向区域心脏诊疗中心的标杆推进，带动区域整体先心医疗水平的提升。作为项目的受益方，乌鲁木齐儿童医院党委书记文江表示：“在浙大儿院心脏诊疗团队的倾囊相授，爱佑慈善基金会对我们造福全疆心脏疾病患儿的嘱托，福棠儿童医学发展研究中心对医院学科建设的鼎力支持下，乌鲁木齐儿童医院将实现由目前‘输血式’帮扶到‘造血式’发展的能力转变。”

福棠儿童医学发展研究中心副主任 马庚

专业的心脏中心由心脏外科、心血管内科、CICU、体外循环/体外生命支持科、超声科、麻醉科等组成。小儿先天性心脏病的诊疗、手术与康复，需要多学科的合作，只有完备的心脏中心建设才能为心脏重症的救治提供有力的保障。“通过一对一的学科共建，一方面能够让高水平医疗机构的先进经验和能力有效向医疗水平发展相对不充分地区渗透；另一方面多学科的相互带动，能够起到以点带面的作用，通过一个心脏中心的共建项目，辐射整个医院的多个科室，带动乌鲁木齐儿童医院的整体水平上一个新台阶。同时，还从诊疗水平提升带动早期筛查与干预等分级诊疗体系的完善，为新疆孩子们的健康筑牢保障。”福棠儿童医学发展研究中心副主任马庚在发言中说道。

此次四方共建心脏中心项目的另一大亮点在于通过“医疗+慈善”的公益方式，为新疆的儿童医疗水平提升贡献力量。爱佑慈善基金会成立十七年来累计救助超过70,000名困难家庭大病患儿，并在救助的基础上探索出了推动“大病患儿不出省”的医疗行业发展支持模式。

爱佑慈善基金会执行秘书长栾贻斌

爱佑慈善基金会执行秘书长栾贻斌介绍道：“此次与福棠联合促成的浙大儿院带教乌鲁木齐儿童医院的四方学科共建项目，正是爱佑儿童医疗支持医疗行业发展的一个缩影。我们在多年患儿救助中发现，能够让大病患儿在本省完成治疗，无论是对于患儿的早发现、早治疗，还是对区域医疗水平发展和家庭健康意识的带动都具有非常重要的作用，并减轻患儿家庭的负担。爱佑作为公益慈善组织，积极撬动社会力量为儿童医疗水平提升找到爱的支撑，给生命一次机会，给孩子一个未来。爱佑还将在乌鲁木齐儿童医院心脏中心共建完成后，继续为全疆范围的困难家庭先心病患儿提供定点医院的救助支持。”

浙大儿院心脏外科主任助理应力阳，乌鲁木齐儿童医院心脏外科主任徐新利分别代表带教医生和受训学员在现场发言。双方团队在学科共建过程中结下的深厚情谊，还凝结在现场的一副书法作品——“友谊长青，护佑童心”上，见证浙、疆两地儿科医生的心声。

此次四方的学科共建项目，以公益援疆的方式，帮助新疆实现小儿先心病诊疗水平快速与国内优质医疗机构的对齐，以点带面，辐射多个学科。从病患治疗到健康保障，全面带动新疆儿科的诊疗能力提升，为新疆区域医疗中心建设及推动健康中国建设奠定积极的基础。（浙江大学医学院附属儿童医院供稿）