昆明社会治理指数新闻发布暨专家研讨会在京举行

4月24日，昆明社会治理指数新闻发布暨专家研讨会在北京举行，正式发布《昆明社会治理现代化指数报告（2020）》（以下简称《指数报告》）。《指数报告》提出了“社会治理综合指数”、“县域社会治理指标体系”，对探索推进边疆民族地区社会治理具有借鉴意义。

据悉，《指数报告》由昆明市委社会建设工作领导小组编著，中国社会科学出版社出版发行，共7章27节，运用大量详实的科学数据对社会治理进行综合分析，全方位展现昆明近年来社会治理的生动实践。《指数报告》提出46项社会治理指标，21项县域社会治理指标，运用大数据方法计算市域以及县域指标的社会治理指数得分，研判2020年昆明市域社会治理总体水平和各县（市）区社会治理水平，推动社会治理可量化、可评估。

云南省委常委、昆明市委书记、云南滇中新区党工委书记程连元在发布会上介绍：我们坚持把创新作为推进社会治理的关键一招，立足昆明实际、突出难点重点，深入推进一批政府购买服务项目、一批党政群共商共建优秀社区、一批优秀社会组织、一批社区学雷锋志愿服务工作站、一批民主法治示范社区等“五个一批”示范工程、县（市）区全域创新试点、“百佳小区”创建，建成100个城乡社区治理创新示范点，涌现出“红色物业”、“志愿服务金豆积分”、金星社区“百家宴”等一批优秀社区治理工作品牌。探索了社区、社工、社会组织“三社联动”和区、街道、社区、居民小组、楼栋“五级治理”新模式，搭建了基层社会治理九大共治平台，在村（社区）推行“楼栋长”、“十户制”，延伸社会治理“半径”至基层“末梢”，社会治理方式手段更加多样、有效。

“十四五”期间，昆明将立足辐射南亚东南亚区域性国际中心城市建设，以加快推进治理体系和治理能力现代化为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，着力实施社会建设“六大工程”，积极探索实践，创新方法载体，全面推动边疆民族地区社会治理现代化昆明实践取得新的成效。（昆明市委市政府供稿）