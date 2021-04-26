“五一”旅游市场热起来

这两天，准备“五一”假期出游的人估计都在为抢票烦恼。目前，“五一”假期大部分线路的火车票都出现了放票即“秒光”的情况，而大部分航线的价格也有所上浮。这预示着今年“五一”假期旅游市场的火爆。

从各个旅游企业的业务大数据来看，“史上最热五一黄金周”或已在路上。携程旅行发布的数据显示，今年“五一”假期旅游人次有望突破2019年“五一”假期水平，达到2亿人次新高。同程旅行预测的假期民航、铁路及公路客运出行客流规模更是达到2.5亿人次左右。爱彼迎发布的数据也显示，今年“五一”小长假，新一线城市、二线城市、度假目的地的房源搜索量均已达到去年同期的10倍以上，特别是480公里以上的中长途旅行已经全面恢复到疫情之前，并较去年同期增长10倍以上。

旅游市场迎来了爆发期，不过，消费者的钱包也要做好准备了，因为“五一”假期的酒店、机票价格已经涨声一片。

同程旅行统计数据显示，“五一”假期期间国内热门航线的机票价格纷纷上涨，热门旅游城市的酒店价格也大幅上涨，部分航线的机票平均价格甚至超过了2019年同期水平，三亚、秦皇岛等热门目的地的酒店价格更是较2019年同期大幅上涨。

携程旅行统计的价格同样涨声一片。目前，“五一”多地部分航班经济舱已售罄。机票订单量已经赶超2019年同期水平，增长23%。“五一”机票经济舱平均票价为1021元，超过2019年同期均价。酒店订单量对比2019年已经实现43%的增长。相应的酒店订单均价水涨船高，赶超2019年同期均价。

铁路12306平台数据显示，截至4月17日下午6点，共发售5月1日车票315万张，是2019年同期的3倍以上；民航机票方面，热门航线机票价格普遍上涨，平均票价超过800元。

统计数据显示，广州—海口、海口—广州、长沙—海口、北京—昆明等航线的平均票价涨幅靠前，其中广州与海口之间的往返航班去程和返程平均票价较2019年同期分别上涨了159.5%和141.3%，长沙至海口的机票平均票价较2019年同期上涨了75.6%。随着假期临近，这些航线的票价仍在不断上涨中，例如，广州至海口的“五一”平均票价在进入4月中旬后已经突破1400元，折扣票的存量则在快速下降。

“五一”旅游产品价格上涨一方面是需求激增的结果，另一方面是旅游消费升级的体现。从携程旅行平台的酒店预订趋势看，“五一”期间4钻、5钻高星酒店订单占比超过五成，越来越多游客愿意在高星酒店购买高品质旅游服务。

在强劲需求的拉动下，热门旅游目的地的“五一”酒店价格显著上涨，其中，秦皇岛同比涨幅222.2%、珠海同比涨幅183.2%、青岛同比涨幅163.9%、汕头同比涨幅147.1%、扬州同比涨幅87.1%、上海同比涨幅77.6%、广州同比涨幅76.8%、厦门同比涨幅67.2%、嘉兴同比涨幅49.5%、三亚同比涨幅37.3%，是目前为止酒店价格同比涨幅最高的十个旅游城市。

在这十个酒店价格涨幅靠前的旅游城市中，除广州外，其余九个城市的酒店平均价格均超过2019年同期水平，其中三亚的酒店平均价格较2019年同期上涨80.5%，平均每间夜价格高达1696元，其次是秦皇岛，酒店平均价格较2019年同期上涨78.3%，平均每间夜价格550元。

同程旅行发布的旅游报告认为，“五一”假期的旅游热度与当地的酒店平均价格高度相关，表明长假期间各地长线及过夜客流有显著上升。例如，扬州世界园艺博览会吸引了全国各地的游客，从而推高了当地其他旅游接待设施的客流量及酒店预订量；庞大的海岛游及免税购物游客流则拉高了三亚的假期客流量，同样也推高了当地酒店的价格。

不去大城市，不去看景区，有一部分游客更偏爱“小而美”。来自同程航旅的数据显示，在出境邮轮完全停摆的情况下，长江内河游轮正在逐步接棒相关需求。例如，5月1日从上海出发至重庆的豪华长江游轮线路的价格达5200多元，已经超过疫情前中短途出境豪华邮轮的价格水平。此外，在乡野寻觅一间舒适的民宿，短暂逃离城市享受向往的田园生活，已成为越来越多旅行者度假的首选。爱彼迎平台数据显示，与2020年相比，“农家乐”“乡村小屋”房源的搜索数据增长9倍以上；“客栈”的搜索量更达2020年同期的17倍以上。

此外，爱彼迎的一项旅行者调研还显示，人们在2021年的旅行主要是希望和家人、爱人、朋友建立更深层次的情感连接。今年“五一”期间，“可以做饭”标签的搜索量是2020年同期的2.9倍，“免费停车”和“允许携带宠物”的标签较去年同期增长4倍。（李丹）