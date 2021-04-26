国内旅游市场正在逐步恢复中，航空公司和在线旅行社希望通过营销拉动需求，不管是之前的“随心飞”还是盲盒，都是为了拉动消费。

选中盲盒，是因为这是当下年轻人最认可的消费方式之一。近年来，随着盲盒火热“出圈”，各类盲盒抢占市场高地，收割了一大批年轻消费者的心。来自艾媒咨询的数据显示：全球潮流玩具市场规模自2017年的749.7亿元，增长至2019年的1247.4亿元，并预期将于2023年达到2494.8亿元。旅行类盲盒，正是盲盒经济中一个品类。

跟所有的盲盒一样，机票盲盒最大的吸引力在于惊喜，长达30天里的任意一天、一天24小时内的任意时间、国内200多个城市的任意一个，合在一起，放大了平常生活里的冒险感、新奇感。同时，机票盲盒价格够便宜，让消费者觉得物超所值，大大降低了用户参与的心理负担。而这种冒险几乎是零成本——不满意秒退。如此种种，让机票盲盒成了近几年旅游行业广受关注的新产品。

同时，也要看到，机票盲盒如此便宜的票价是因为平台自己补贴了差价，所以本质上，这就是一个“拉新”的营销手段。平台投入人财物，想要获得流量无可厚非，但部分平台为了流量，已经有点走偏，影响了消费者体验，这种苗头要不得。如果套路太多，就会让消费者心生抵触，机票盲盒就可能很快被玩坏。

从目前来看，机票盲盒、酒店盲盒还有一定热度。不过，任何营销手段都会从新人变旧人，所以市场上才会不断推出新的玩法。机票盲盒能热多久，最终还是要看产品质量，看消费者能不能得到实惠，看它能不能得到市场的持续认可。