去哪儿旅行？盲盒决定

“呀，开出来了，是绵阳！”4月22日14：03，在江苏苏州京东方工作的吴青青开出了一张5月15日、浙江长龙航空公司从无锡到四川绵阳的经济舱机票。

为什么叫“开”出来，而不是买到了呢？因为这是她花了98元，在同程旅行平台机票盲盒里抽中的。

机票盲盒是最近旅游圈里的热门玩法，只要98元，就能买到真正的“随机”飞——不知道什么时候出发，不知道去哪里，盲盒开出哪个航班、飞往哪个目的地一概随机。而且，还有不花钱的后悔药——半小时之内如果放弃，分文不收，全款退回。

今年清明节期间，有超过2000万用户抢购同程旅行平台的机票盲盒，一度导致同程APP服务器被挤爆。而即将到来的“五一”假期，携程、去哪儿、飞猪等OTA（在线旅行社）平台都推出了自己的盲盒，想给爱旅行的人一场说走就走的旅行。

机票盲盒究竟有什么魔力？是不是真划算？有没有什么安全隐患？记者做了个小调查。

有种放飞自我的新鲜感

4月22日已经是吴青青第二次参与抽取同程机票盲盒。“我第一次知道机票盲盒是清明假期，因为闺蜜群里有人晒出了某个周日从上海去青岛的机票盲盒订单，大家都觉得新奇，就全都去抽了。”吴青青告诉记者，她当时抽到了一张4月19日无锡飞贵阳的机票，18:10出发，21:00到达。

吴青青记得，在同程旅行平台上，4月19日当天无锡飞贵阳的航班最低价是589元，加上税费，盲盒机票差不多便宜了500元。同时，同程还为锁定机票的用户提供了98元的代金券，包括30元机票、30元酒店以及打车、景区门票代金券等。

据同程旅行机票产品负责人张超介绍，除了一些受新冠肺炎疫情影响的目的地，同程的机票盲盒覆盖了国内几乎所有城市1000元以下的航线，例如成都飞西安、郑州去青岛、广州到长沙等。

因为是盲盒，记者也发现很多网友在晒出的图里，都表示自己抽到了不熟悉的城市，比如张掖、鄂尔多斯等。在北京一家媒体工作的康女士就抽到了北京飞湖南永州的机票。“就是《捕蛇者说》里那个地方呀！”康女士觉得很新奇。她查询过当日的机票，北京飞永州只有一班飞机，票面价格504元，加上基建和税费要554元，比盲盒机票贵了近500元。

盲盒是年轻人很熟悉的玩具，但是机票盲盒还是给了她不一样的惊喜。除了目的地是随机的，在3日至30日内随机出发，更强化了这种不确定感。“有一种打乱按部就班生活的刺激，好像一场冒险。”吴青青很喜欢这种大胆的感觉。

吴青青那位抽中上海去青岛的好友周一请了假，真的飞去了青岛。“清明那次，因为闺蜜请不了假，我只好放弃了。”吴青青觉得有点遗憾，所以4月22日同程开放第二批机票盲盒时，她就又来抽了。

看似“白菜价”，优惠需分辨

机票盲盒能够带来明显的用户参与，拉新、获客效果极佳，迅速成为各大旅游企业的香饽饽。记者发现，在同程首创这一玩法后，携程、去哪儿、中国联航等OTA平台、航空公司也随即推出了自己的机票盲盒，甚至酒店盲盒。

综合来看，同程玩法最简单，惊喜感最强。“在4月22日的新一期活动中，每个用户可以分别在同程旅行小程序和APP两个平台各抽取一个盲盒。”张超透露，新一期机票盲盒活动还是98元，覆盖国内200多个城市的机场，但出行时间包含了当下最热门的“五一”小长假，还加入了用户呼声最高的双人机票、往返机票、公务舱等“隐藏款”，而且包含基建和燃油税。

吴青青刷微博的时候，看到有人晒出了盲盒公务舱的机票，而且是5月3日上海飞重庆的；还有人抽中了5月20日当天新郑飞桂林的双人同行机票。“真是实名羡慕啊！”吴青青说。

目前最便宜的盲盒机票来自飞猪平台，单程售价66元，但需要邀请3个朋友才能参与。去哪儿网的盲盒活动同样需要先请3人助力。在此基础上，每邀3位好友助力可多解锁1条航线，最多可解锁10条备选线路，消费者最终可从中选1条心仪的航线。吴青青对这类盲盒不感兴趣，“拉人头最烦了”。

此外，中国联航的“盲盒飞行家”是往返票，售价498元，且含税。虽然只能选择中国联航的航线，但胜在性价比较高。

携程虽然也上线了99元的“隐藏款”，但更主打酒店盲盒，价格分别为699元、999元。每款盲盒包含1晚酒店。有的适用于“五一”假期，有的需要错峰使用。酒店预订成功后赠送机票红包。活动页面上，不断显示有消费者抽中酒店，其中不乏三亚亚龙湾米高梅酒店、北京索菲特大酒店、大连康莱德酒店等高端酒店。

盲盒看似“白菜价”、很便宜，但是不是真的优惠，实则需要消费者用心分辨。例如在携程，记者付款999元，抽了一个错峰使用的盲盒，选择入住日期和入住地点后，显示记者抽中了北京诺金酒店。如果不喜欢诺金，还可以差价更换酒店，备选方案包括万达文华、世园凯悦、古北水镇大酒店及延庆clubmed等。携程平台显示，酒店盲盒节省了1162元。然而，记者查询后发现，当日通过携程预订同款房型仅需910元，实际上比盲盒还便宜89元。

隐私和资金安全需保障

不管抽到的盲盒是否满意，是亏了还是赚了，消费者只要不锁定就不会有损失，因为根据规则，目前所有的盲盒产品都不约可退。吴青青记得自己点击退款后，平台几乎秒退了支付的98元，让她觉得挺踏实的。

张超告诉记者，资金安全是他们在设计产品时最先想到的，“我们为了保险起见，承诺的是3至5个工作日退款，实际上，只要系统允许，都是秒退”。

机票盲盒越来越火，一些隐忧也开始显露。因为购买机票需要实名制，抽取机票盲盒需要登记身份证信息。中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江提醒，消费者应挑选有信誉的大平台参与活动，不要轻易点击一些不知名的链接，以防不法分子伪造页面，窃取个人信息和资金。

同时，他也提醒商家，促销应该多一些诚意，少一些套路，尤其是盲盒规则要公平合理，并以显著方式告知消费者，让消费者在充分知情的情况下自主选择。（佘颖）