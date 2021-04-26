顶格处罚头部培训机构的警示意义

近期，北京市市场监管局针对群众反映强烈的校外教育培训机构组织专项检查，依法查处校外教育培训机构价格违法、虚假宣传等行为，跟谁学、学而思、新东方在线、高思四家校外教育培训机构被顶格罚款50万元。

据介绍，跟谁学等四家校外培训机构在线上推销培训课程时，销售页面均显示了诸如“价格￥799.00，促销价￥20.00”等优惠促销字样。有的虽然没有明说，而是将标注的课程价格用横线划掉，却很容易让消费者以为划掉的价格就是课程原价。事实上，无论是所谓的“原价”，还是划线价，都只是商家虚构出来的消费陷阱，在优惠促销活动前并未实际成交过。

根据《价格法》、《价格违法行为行政处罚规定》，这种做法属于“利用虚假的或者使人误解的价格手段，诱骗消费者或者其他经营者与其进行交易”的价格违法行为，应给予“责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款”。有关部门对四家培训机构分别开出50万元罚单，已经是顶格处罚。

近年来，一些机构培训内容超前超标、虚假宣传、乱收费等现象屡禁不止。除了培训机构自身因素外，监管失之于软也是重要原因。比如，教育部门三令五申“培训机构不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用”，但在现实生活中，一次收取一年甚至数年学费的现象还很普遍，不仅加重了家长的经济负担，也加剧了培训机构频跑路、退费难的风险。再比如，虚构原价诱导交易是培训机构的公开秘密，却鲜有机构为此受到处罚。这在一定程度上助长了培训机构的侥幸心理，公然从事价格违法行为，不明就里的消费者很容易上当受骗。

国新办3月31日举行的新闻发布会上，教育部基础教育司司长吕玉刚表示，对校外培训机构，将坚持依法治理、综合施策，严肃查处违法违规培训行为。连日来，北京相关部门持续亮剑。此前，市教委针对学科类校外线上培训机构的招生收费、广告宣传、课程师资等内容进行检查，就学而思网校等存在的“违规提前招生收费”等问题予以通报，责令立即停止违规行为，限期公示整改措施和结果。如今，北京市市场监管局又对四家培训机构顶格处罚，充分彰显了有关部门依法治理、重典治乱的决心和信心。

校外培训的发展有利于满足不同群体多元化学习需求，但不能任由校外培训机构野蛮生长，必须纳入制度化、法治化轨道，用刚性机制加以约束。值得一提的是，跟谁学、学而思等都是公认的头部培训机构，此次被顶格处罚无疑会产生强烈的震慑作用。查处培训机构必须要有“打虎上不封顶，拍蝇下无死角”的魄力，在法律和制度面前一视同仁，一律平等，才能把校外培训的“虚火”降下来，促进行业规范有序发展。（张淳艺）