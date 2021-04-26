迎接旅游热先要有“冷思维”

今年“五一”放假5天，业内预计“五一”假期或迎来报复性出游，旅游人次有望突破2019年同期，达2亿人次新高。火车票秒光、热门航班经济舱一票难求、热门景区门票售罄、酒店民宿预订火爆……种种迹象表明，“五一”出行需求强烈，一个史上最热的“五一”假期已在路上了，与此同时，机票、酒店价格也迎来了报复性上涨。

传统的“五一”假期就是旅游出行的旺季，而由于疫情影响去年蓄积一年的旅游需求，乃至今年春节“就地过年”积压的各种出行需求， 都在等待时机释放出来。当前疫情防控形势稳定，面对天时地利人和，“五一”假期旅游热是必然的。

今天的旅游已经发展到包括食、宿、行、 游、购、娱等在内的全产业链。没有游客是挑战，游客多了也是挑战。一旦接待能力跟不上，破坏了游客的美好体验，则会带来一连串问题。这些年来，每到旅游旺季都会飞出一些“幺蛾子”，不仅让一些旅游企业陷入困境，也给城市形象带来巨大伤害。

这个“五一”假期需要经受的考验可能是前所未有的。除了游客量会达到一个高峰外，还要看到游客心理也在发生变化，一些常规应急手段可能远远不能满足这次“五一”假期。估计这时候，相关行业和企业都正在摩拳擦掌，但更要冷静、理性地面对，提前做好各种准备，确保游客有一个美好的体验。

当前，我国旅游业的主要矛盾是人民日益增长的旅游美好生活需要和不平衡不充分的旅游发展之间的矛盾。人民日益增长的旅游美好生活需要，绝不是嘴上说说而已，而是已经实实在在来到身边。比如说，每到旅游旺季，都会出现“一房难求”“一车难停”等槽点和痛点，过去游客就有很大意见。而现在，随着旅游美好生活需要的日益增长，对于这些槽点和痛点，游客到底还能不能忍受？能忍受到什么程度？如果在这些问题上不能做出准确判断和精准应对，到时很有可能措手不及。

今年的清明小长假，已经在很多方面进行了提醒。比如一些旅游城市在今年清明假期出现了房价翻了几番的现象，引起了游客极大不满。从目前掌握的情况来看，这个“五一”假期，酒店价格上涨已是必然。有一种声音说，假期价格上涨，这是市场调节的结果，没有必要过多置喙。问题关键是，旅游经济具有系统性，点的问题很有可能涉及到面，游客是旅游的根本，倘若忽视了游客的感受，超出了游客的承受能力，则会涉及到整个旅游环境。这里的关键就在于度，适当上涨可以理解，一旦失衡，则会不可避免地引发舆情，给旅游形象、城市形象抹黑，造成难以接受的创伤。

迎接旅游热先要有冷思维。简单地讲，既要看到“五一”旅游热，又要冷静面对，防止“乱”随“热”来，避免急功近利，确保游客体验。可喜的是，当前旅游城市普遍作出了积极的应对准备，最需要提醒的是，要考虑到这个假期游客人数和旅游需求不同寻常，尤其是要针对今年清明假期已经出现的问题和这个“五一”假期可能出现的问题，做出充分的准备，争取最好的结果。