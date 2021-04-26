如何面对幼儿思维启蒙中的焦虑与期待

近年来，“数学热”在启蒙教育领域逐渐兴起。打开一些小视频app，经常可以刷到各种儿童数学思维训练在线课程的推销广告，这些广告有的控诉家长：“你怎么还在教孩子掰手指学算术？”有的危言耸听：“你知道2~8岁的孩子家长不重视数学思维培养的后果是什么吗？”还有的诱导：“逻辑思维能力强的孩子，智商情商都会特别高”。乘着在线教育的东风，通过“贩卖焦虑”，让年轻一代家长对“学好数理化，走遍天下都不怕”这句耳熟能详的话心存执念，最终使这些课程在短期内便实现了用户量的爆发式增长。

那么，思维训练能对儿童产生怎样的积极作用？家长对儿童思维训练课程应报有怎样的期待？在家庭中，家长又该如何将思维启蒙与日常生活融为一体？近日，中国妇女报全媒体记者与多位业内人士探讨了这一话题。

儿童思维培训重在培养孩子的兴趣

近年来，在在线教育的迅速崛起和“内卷式鸡娃”成为流行热词的背景下，家长和孩子的“数学焦虑”也愈发凸显。从屡禁不止的奥数热就能看出，孩子数学好对家长来说似乎就是一张金招牌。

不过，家长的教育观念也有所变化。

中科院发布的《2020年在线教育行业小班课发展研究及前瞻报告》显示，近年来家长对孩子数学方面的期望已经由原有的考试成绩提高，变为对学科兴趣的重视，以及对综合素质、综合能力的要求。

家长教育观念的进步，与儿童数学思维培训课程的兴起，不谋而合。但为了进一步开拓市场，不少课程建议家长从孩子2岁便可报名。

“现在课外培训低龄化严重，很多教学都提前到了学前，学龄前儿童目前能学的除了英语就是思维课了。”家成教育创始人韩宁观察到，“绝大多数家长都怕孩子被同龄人落下，有能给孩子学的，那就赶紧学一个。”他因此提醒家长，不要把这类课程“想得太神”，最重要的是“通过课程让孩子产生学习兴趣”。

家长李女士告诉记者，如今，数学思维培训课已成为学龄前儿童家长新的必选项。此前，她曾笃定认为，“数学能力强的孩子，一定是逻辑清晰、思维能力强的孩子”。然而上了半年，李女士逐渐觉得，“课程中有不少套路”，最终和孩子终止学习。

采访中记者发现，不少家长由报名线上课变为自己购买教材在家中施教：“每个孩子特点不一样，父母应清醒一点，找到最适合自己孩子的思维启蒙路子。”

素质教育的入口、人才培养的需要

针对儿童数学思维课的必要性，从业者持不同观点。

有人认为，数学思维课本质上是奥数课的改头换面、提前起步。也有人认为，思维教育是素质教育的入口，也是未来人才的必备素养。

“AI时代加速到来，程式化重复的、仅靠记忆和练习就可以掌握的技能将由机器完成，人工智能时代需要的是一专多能的跨学科复合型人才，也正因此，对创新人才的需求与日俱增。”在动态智力开发创始人任其然看来，未来社会的竞争更多是跨界的、思维方式层面的交锋。

任其然先后毕业于北京大学数学系和哥伦比亚大学数学系，曾连续十年获得北京奥数第一名。回国后，他基于父亲、师从华罗庚的数学家任宏硕所创立的主动式高效数学教学体系，结合自身教育经历创办动态智力开发数学思维课程体系。

采访中，任其然更愿意用“智力开发”这一概念代替“思维训练”。他说，培养思维能力的目的并非提高数学成绩，而是能提高孩子智商、让孩子具备提出问题并解决问题的能力，并非成为一个高分低能的人。

任其然介绍，人的智商在14岁之前快速发育。而在0~7岁之间，大脑发育主要是神经元的发展，刺激、激发更多神经元，能使大脑发育得更好；在7~14岁阶段，大脑发育主要是神经元之间的连接，神经元连接得更紧密，人的智商就会更高，各方面思维能力也会更好。“科学的思维教育应该从这个层面帮助孩子进行更多地深入思考、提出更多问题。”

“随着数学这一基础性学科地位的不断提升，以及素质教育的大环境，倒逼家长既要发展孩子的素质能力，又要具备一定应试属性的教育方式。这就推动了数理思维领域课程的快速发展。”北京东方之星学前课程研究院院长刘卿认为，“智力的核心是思维能力，智力的品质主要由思维能力决定。因此，思维能力提升、智力提高对儿童无论是学习和生活都是有帮助的。”

思维启蒙不等同于学科训练

思维是人脑借助于语言对事物的概括和间接的反应过程，是人类整个认知活动当中最高级的一种形式，也是一种非常理性的形式。

但回归儿童本身，儿童对任何事物的认知与理解，需借助感性来实现。刘卿认为，“抛开感知觉的过程谈思维教育，其实是空中楼阁”。

从事幼儿园思维课程研究19年，刘卿认为，当前市面上的在线思维教育大多是偏数理学科的早期教育，而思维教育的概念和内容应该更广义，“应跨出学科范围，基于理解力、判断力、记忆力、解决问题能力和创造性思维能力5种能力培养来考量施教。”

她特别提出，对学龄前儿童来说，思维教育并不是让儿童会做某种类型的题目，更重要的是能通过一个问题的创设，鼓励儿童尝试、探索解决问题的方式，并通过探索、交流和同伴学习得到收获。“这种收获要比单纯完成某一个任务、某一种技能、会做某一种类型的题目更重要。”因此，自主、兴趣和独立探索应该是学龄前儿童思维教育的关键词。

当前，儿童思维课程繁多，有火花思维、小猴思维等数十种，家长很容易产生“选择困难”。

对此，刘卿建议，家长在选择课程时应注意，“孩子不能只是热热闹闹地看动画，而是在课程中是否有一定的主动性？孩子合理的想法和表达是否能被接受和鼓励？”她表示，针对学科方面的培训，讲究的是正确答案、唯一方式，而思维训练如果只有正确答案，反而会限制孩子思维的发展。

在任其然看来，学龄前阶段的思维启蒙，动手也是必不可少的环节之一。“低龄儿童的抽象思维发展尚不完善，需要通过触觉、实物的直观感受，形成更高效的图像记忆，亲手体验能更好地理解抽象概念和规则，帮助搭建抽象思维的基础，这是网课所不能替代的。”他认为，设计巧妙的教具、寓教于乐的引导，能使学龄前儿童获得高效的学习。

他还表示，在儿童思考、探索的过程中，重要的不是必须找到问题的正确答案，而是儿童能不断提出问题，这才是探索式学习、提升思维的核心。

生活是幼儿思维启蒙的生动课堂

某育儿公众号一项调查显示，让妈妈选择对数学思维启蒙感兴趣的内容，其中得票最多的选项是“在家启蒙数学思维的方法”。

由此可见，多数妈妈都倾向于在儿童早期以父母为老师、让孩子在玩中引导，而不是过早尝试课堂教学模式。

采访中，从业者均表示，越是来自生活中的思维启蒙，越是真实有效的。

豌豆思维联合创始人兼总裁于大川就曾在采访中分享，其思维课程中的很多案例源自于生活，比如让孩子在床单、窗帘、斑马线等生活细节中找出规律。

结合自己的成长经历，任其然也将自己在数学领域的成功归功于家长的早期启蒙。“我父母都是教师出身，很懂教育，从学龄前到小学阶段，就是父母来培养我的思维能力”，任其然告诉记者，基于自己的年龄段和能力水平，父亲主要负责设计课程，而作为物理教师的母亲负责执行，“带着我玩”。

任其然回忆，父亲设计的课程并没有什么知识内容，就是通过玩游戏，让自己在感兴趣的同时，逐步形成对一些简单事物和概念的理解，特别是学会了逆向思维。

“就学龄前儿童的思维启蒙来说，家长是可以在家庭中进行的，比如分类、找规律、找关系，这些在日常生活中都是随处可见的。”刘卿举例道，比如玩具的整理，可以允许孩子按大小、颜色、功能等不同的方法来进行；在大自然中，很多事物、景物、设备设施都是对称或者有规律的，可以引导孩子发现、寻找；在亲子阅读过程中，可以在讲绘本之余，引导孩子复述故事、续编故事，这对培养孩子的语言思维也很有帮助。（记者 周韵曦）