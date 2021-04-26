市民表示：“不要求像逛超市，但至少要干净整洁”

垃圾污水满地、疑似用沥青拔鸭毛、墙上的食安公示信息还是几年前的……这样的农贸市场，你能放心购、舒心逛吗？日前，长沙市市场监管局公布今年一季度全市“最佳”和“最差”农贸市场名单。记者连日来走访其中几家发现，市场环境卫生、安全管理措施不容乐观，前来买菜购物的消费者期待评比能对市场管理有所促动，市场经营有所改观。

穿过一片临时摊位才能进入市场

“最佳”与“最差”农贸市场的评选，是长沙市市场监管局根据《长沙市规范化农贸市场评分标准》进行评定的。评选的内容包括市场方管理职责、违法场外交易和环境卫生、规范经营等多个方面。

对照评分标准，记者走进一季度“最差”之一天心区黑石铺农贸市场。

乱，是这个市场给记者的第一印象。市场大门前的空地上，绿色的、蓝色的雨蓬布，搭起了一片临时摊位，销售水果、蔬菜、日杂用品的都有。摊位间，电动车、三轮车等见鏠插针摆放着。几名自产自销的商户在入口处排成一排，售卖蔬菜，让本不宽敞的通道更为拥挤。

根据百分制评分标准，违法市场外交易和环境卫生占到30分，这其中包括通道的畅通，例如市场进出口不得有违法经营和乱摆乱放的摊贩。市场内外电动车等车辆和其他物件摆放是否有序同样的占分项。

农贸市场内是否有污水、垃圾，摊位的墙壁、台面是否整洁，同样影响评分。在该市场一侧的肉制品销售摊位前，墙上布满黑泥点，地上积着污水，下水道水泥拦板坏损，极易绊倒顾客。“不要求像逛超市一样逛农贸市场，但至少要干净、整洁，丢弃的菜叶杂物要有人及时清理，我们消费者进来买菜才会觉得放心些。”一名正在挑选蔬菜的市民建议说。

记者了解到，该市场投用约10年，周边原多是厂区，现在不少厂区厂房已拆迁，生意清淡。走访间，还有经营者打听，他们关于市场先建后拆的诉求是否有下文。

市场里散发着烧焦的沥青味

正圆农贸市场是本季雨花区评出的“最差”市场。

记者在走访时发现，这个市场比较突出的问题是没有进行区域划分。农贸市场应根据经营品类合理划分区域，例如，活禽、水产类摊位需要用水，易产生废料和异味，宜划分在一个区域，并安排在远离熟食卤味等即食食品的地方，降低安全风险，方便顾客选购，也利于经营管理。在市场中间地带，是一个水产摊位。地上摆着几个大盆，放置着宰杀工具和待售的水产品。由于这个摊位没有接通上下水，摊位上堆积着鱼废料。

走访中，记者闻到一股沥青焦糊的味道。询问其他摊主了解到，是售卖禽类的摊位在用沥青给鸭子去毛。走近这个活禽摊位，只见这个摊位上半人高的墙上沾满鸭毛，防鼠石板已是破败不堪。正在清理鸭毛的摊主对于是否在用沥青拔毛不置可否。

市场的环境卫生同样堪忧，无盖大号垃圾桶摆放在肉制品摊位旁，入门第一个水果摊位下散落着一堆甘蔗皮。记者了解到，这个市场有20多年历史，近两年没有进行提质改造。由于建设时间早，市场的基础设施比较陈旧，没有科学的摊位布局设置，环境卫生的管理缺乏，存在一定的安全隐患。

食品相关安全公示信息缺失

农贸市场不仅是市民生活的菜篮子，也是展示城市文明形象的重要窗口。窗口亮不亮，关键在管理。因此，评定标准中将市场方管理职责的落实作为重要的考评项，包括机构设置、信息公开、食安责任等。

根据要求，市场方应在显著位置公示食安制度、抽检结果等。在正圆农贸市场，记者22日下午4时30分左右在一个角落里找到市场办公室。此时，办公室大门紧闭，大门一侧有个宣传栏，在宣传栏里没有相关市场和食安管理制度、产品抽样检验结果等公示。

长沙市创建国家食品安全示范城市，要求对涉食经营门店进行信息公示，为市民消费提供安全参考。在黑石铺农贸市场，记者在一家卤味店里看到，该店张贴的还是原食药监管部门的公示信息。

目前，长沙市有农贸市场将近400个。这400个市场，装着市民的菜米油盐，也是城市精细化管理的一扇窗。农贸市场的“红黑榜”评定，出发点之一是，希望能强化各级食品安全监管部门属地监管责任，充分发挥媒体和群众的监督作用，营造良好的食品安全社会共治氛围。如何更好地发挥“红黑榜”的作用，看来还有更大的潜力可以释放。（记者 周辉霞）