如何分辨“无糖”“0糖”“0蔗糖”“0卡”食品？了解这些让你放心选择

编者按：近年来市场上出现了很多标识“无糖”、“0糖”、“0蔗糖”和“0卡”的食品，深受年轻人及受众群体的追捧喜爱。这样的食品到底是不是真的不含糖呢，“0卡”到底是什么概念？让我们来一探究竟！

果糖和葡萄糖是“糖”家族中成分最简单的一对单糖兄弟，其化学分子式（C6H12O6）相同，却有不同的化学结构。其中果糖广泛存在于水果和蜂蜜等天然食品中，葡萄糖是动物和部分植物新陈代谢的中间物和主要功能物质。一个果糖和一个葡萄糖结合在一起就生成了双糖里的蔗糖。

蔗糖是从甜菜和甘蔗中提取的天然食品，在日常生活中最为常见，白砂糖、赤砂糖、绵白糖、冰糖的主要成分都是蔗糖。蔗糖在食品加工行业中应用广泛。

麦芽糖是由两个葡萄糖分子经过一个糖苷键结合而成的。常被加工为麦芽糖浆应用于食品加工中，是常见的增甜物质。

这些“糖”都有一个共同的特点，那就是食用这些“糖”加工过的产品会升血糖，并产生能量。所以糖尿病人及相关人群需要合理避免食用这些含“糖”食品。

《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》（GB 28050-2011）中“附录 C能量和营养成分含量声称和比较声称的要求、条件和同义语”规定，"糖"含量“≤0.5g/100g（固体）或100mL（液体）”可称为“无或不含糖”，且其同义语可为“零（0）糖”；对于声称“无糖”、“不含糖”、“零（0）糖”的，应在营养成分表中标注“糖”，并且每100g或100ml中含量必须标注为“0”。

我们在食品中常见的甜味剂有：糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、三氯蔗糖、赤藓糖醇、甜菊糖苷等。这些甜味剂都是可以代替“糖”添加在食品中提供甜味的。因此“无糖”食品也是可以有甜味的。

卡路里是热量的单位，通常用“千卡”来标示。大家在食品标签上看到的“千焦”也是热量的单位，1千卡约等于4.2千焦。

因为热量与减肥有关，所以“0卡”别具吸引力。

在食物的宏观成分中，碳水化合物（包括膳食纤维）、蛋白质、脂肪都会产生热量，只有水不产生热量。在甜味剂中，高倍甜味剂因为用量极少，热量可以忽略。而糖醇因为甜度低，所以用量大，热量不能忽略。在常见的糖醇中，赤藓糖醇因为几乎不被吸收代谢，所以国家标准中不对它计算热量，而其他的糖醇，比如木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇等等，就都需要计算热量。

也就是说，要想实现“0卡”，那么主要原料就只能是水和赤藓糖醇，所以“0卡”的食物只能是"无糖"饮料。至于市场上的“0卡糖”，其实就是赤藓糖醇和高倍甜味剂的混合，只能用来作为食物饮料的添加成分，不应该单独作为食物。

实际上，选择食物没有必要过于纠结热量值本身，而应该关注热量来自于什么食物成分。比如：食品A由蛋白质、脂肪和淀粉组成，比例较为合理，是一款中规中矩的食品；食品B的热量与食品A相同，但是蛋白质少、含有大量的"糖"，可以算得上大家通常所说的“垃圾食品”了；食品C虽然热量甚至要高一些，但是不含糖，蛋白质和膳食纤维都相当丰富，算得上是一款“健康食品”了。（综合北京市市场监督管理局官网 北京青年报）（制图：孙红丽）