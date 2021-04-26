北京集贸市场试点集中购销塑料袋

在“最严限塑令”实施4个月后，北京再推塑料污染治理的诸多措施。昨天，市发改委等部门发布《北京市塑料污染治理行动计划2021年度工作要点》设定“限塑”的具体任务和指标。除了“禁”与“限”，今年本市还将推出一系列试点探索，包括初步建立重点用塑单位报告制度，探索建立减塑、限塑行业领跑者制度，选取部分连锁超市门店试点实施对塑料连卷袋明码标价并在商品价外单独收取塑料连卷袋价款，指导部分有条件的集贸市场率先实施塑料购物袋集中购销等。

塑料购物袋销量减少35%

去年12月24日，被称为“最严限塑令”的《北京市塑料污染治理行动计划（2020-2025年）》发布实施。从此，商超里的不可降解塑料袋、奶茶店里的一次性不可降解塑料吸管等均被禁用。

4个月过去了，“限塑”成绩单公布：据初步调查，全市塑料购物袋销售量比去年12月（《行动计划》发布前）平均下降35%；全市快递网点瘦身胶带封装比例达到90%，胶带用量减少25%以上，循环中转袋使用率达95%以上；绝大部分星级宾馆都能够做到不主动提供“六小件”。

“从市场主体看，家乐福、京客隆等众多大型连锁超市已全面更换可降解塑料袋；全聚德、麦当劳等大型连锁餐饮企业也陆续淘汰过去常用的一次性不可降解塑料包装袋、吸管等一次性塑料用品。”市发改委相关负责人表示，在居民意识方面，已有60%-70%的市民主动自带购物袋购物、积极参与废弃塑料制品捡拾等环保公益活动。

但执行中也存在一些问题：部分超市存在可降解、不可降解塑料制品混用的情况；部分餐饮企业，依旧使用不可降解一次性塑料吸管、不可降解塑料袋，堂食中仍使用不可降解一次性塑料刀、叉、勺等餐具；部分郊区民宿还存在主动提供“六小件”的情况；外卖平台选择“无需餐具”的消费者占比还不多。

塑料污染治理机制年内建立

塑料污染治理当久久为功。本市正在推动建立“1+1+N”的塑料污染治理政策体系：两个“1”上，《北京市生活垃圾管理条例》法规保障作用日益凸显，《行动计划》的统筹作用初步形成；而“N”项专项工作方案、标准不断补充完善,目前专项工作方案已出台10项。

这次的《工作要点》也提出，到2021年底，全市加强塑料污染治理工作机制全面建立；六大重点行业、四类重点场所、四类重点沿线塑料污染治理取得初步成效；四类绿色生活创建深入开展；全社会参与塑料污染治理良好氛围初步形成。

“今年把工作机制的建立完善摆在首位，推动建立‘周调查、月报告、季调度’工作机制。”这位负责人说，在监管指导方面，本市也按照部门职责，将六大重点行业、四类重点场所、四类重点沿线、四类减塑生活创建共22项具体任务，逐条分解到21个市级相关部门。

针对六大重点行业，监管力度也将加大。比如：对餐饮企业、外卖平台、商超等禁止限制使用不可降解一次性塑料制品的监督管理，积极推进减量替代、简化包装等鼓励措施；针对全市快递网点瘦身胶带、循环中转袋，以及快递包装袋、中转袋的使用情况开展专项监督检查；研究电商平台、快递包装绿色治理方案，推广可循环包装，引导包装减量和重复使用。

到2021年底，建成区20%集贸市场不再使用不可降解塑料袋。今年，本市也将指导部分有条件的集贸市场率先实施塑料购物袋集中购销，到2021年建成区40%以上集贸市场塑料购物袋实现集中购销。

重点单位将报告用塑情况

今年本市“限塑”工作还将开展多项试点探索。市发改委介绍，今年将初步建立重点用塑单位报告制度，细化制定党政机关、连锁超市、邮政快递、餐饮外卖、电商平台5个领域实施办法，选择部分重点单位开展试点报告；探索建立减塑、限塑行业领跑者制度，树立重点行业一次性塑料制品使用强度标杆。

在商超，随意扯用连卷袋等问题也成为今年治理的重点之一。今年将选取部分连锁超市门店以试点形式实施对塑料连卷袋明码标价，并在商品价外单独收取塑料连卷袋价款，还将选取两到三家重点场所作为试点，开展塑料废弃物单独回收，培育专业从事塑料废弃物回收的市场主体，探索打造商业模式回收试点。

针对六大重点行业，将完成一批关于一次性塑料制品使用的专题调研，开展标准需求研究，启动一批有关塑料污染治理标准、指引、指南制定。

本市还将加强重点场所重点沿线塑料污染治理，将四类重点场所塑料污染治理落实情况纳入日常监督检查、评定复核等工作；开展减塑生活创建，推动节约型机关、绿色学校、绿色社区、绿色家庭等创建活动。

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违反“限塑令”最高罚10万

今年“限塑”工作要点发布后，市市场监管局与海淀区市场监管局的执法人员第一时间前往海淀区金源购物中心执法检查。在云海肴餐馆，执法人员发现商家提供的塑料袋上并无可降解标志、生产厂家、产品标准等内容后，执法人员立刻要求商家暂停使用，并在规定时间内向市场监管部门补充提交相关材料。

“最严限塑令”实施4个月，执法人员已经格外熟练，一“看”塑料袋上是否有可降解的标志、产品标准；二“摸”判定塑料袋材质是否与常规可降解塑料袋一样；最后再“查”商家提供的相关证明。

今年，本市将开展塑料污染治理各领域的专项执法：加大对违规生产和销售厚度小于0.025毫米的超薄塑料购物袋、厚度小于0.01毫米的聚乙烯农用地膜、一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签等执法力度；开展禁止生产含塑料微珠日化产品，商场超市、集贸市场、餐饮外卖、电商平台等领域禁限塑，宾馆不得主动提供一次性用品，未按照规定及时回收地膜和包装废弃物、未按规定及时回收交由专门机构或组织无害化处理等行为专项执法检查；加大对乱丢塑料袋、烟头等不文明行为执法力度。

《行动计划》实施以来，针对行业主管部门移送、群众举报、媒体反映的有关经营主体涉嫌违法使用不可降解塑料购物袋的线索，市场监管部门依法开展调查处置。目前市市场监管综合执法总队已对3家经营主体展开立案调查，对查证属实的，将依据《中华人民共和国固体废物污染防治法》有关规定依法处以一万元以上十万元以下的罚款，并按有关规定将处罚信息向社会公示。