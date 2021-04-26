北京消费季来了 数字化驱动商业新增长

新一年北京消费季活动即将启幕。4月25日，记者从2021北京消费季媒体通气会上了解到，“2021北京消费季”将于4月28日正式启动，持续8个月，期间有近千项促消费活动，活动聚焦购物、时尚、数字、文旅等方面。值得注意的是，“数字+”“数字化”等科技会应用到购物、文旅活动中。此前，2021年北京商务工作报告中提及，北京市将实施数字赋能行动。不可否认，数字化可以强化线下优势，以全渠道链路加快用户消费决策。

4月28日启幕

“五一”期间将发45亿元礼包

2021北京消费季活动将贯穿全年多个节假日和重要促销节点，聚焦购物消费、时尚消费、数字消费、智能消费等八大领域，组织开展多项促消费活动。截至目前，2021北京消费季已梳理形成近千项促消费活动。

北京市商务局二级巡视员赵立宗介绍称，北京消费季期间，多家电商平台、商业企业以及金融机构将推出促消费优惠活动，持续发放累计百亿元消费大礼包，惠及全市消费者。“五一”期间，就将面向在京消费者发放现金券、折扣券、满减券等多项消费大礼包超45亿元。

北京消费季期间活动尝试跨业态融合。2021北京消费季期间，将打造五新板块，开展千余项活动。其中，新场景板块将组织开展夜京城、北京音乐角、网红打卡地评选等170余项商旅文体促消费活动，推出一批新消费地标、商圈、生活圈，以新供给引领新消费。

事实上，2020北京消费季的促消费成果已经显现。北京市商务局发布的数据显示，2020北京消费季期间累计发放餐饮购物消费券、智能产品消费券和餐饮外卖消费券3900万张，实现销售额135.2亿元，拉动杠杆14.8倍。期间，直播带货活动实现销售额近14亿元。

数字化场景落地

科技贯穿消费矩阵

伴随线上线下一体化的普及，数字化逐渐成为传统商业企业“标配”，也成为2021北京消费季落地活动的主要“应用场景”之一。

据悉，2021北京消费季的新趋势板块将汇聚50余家电商平台，1000余家品牌企业开展双品网购节、第二届网络直播大赛等130余项活动，打造“数字+”消费新生态，促进数字消费和新型消费。

在2021北京网红打卡地评选活动中，北京市将围绕国际消费中心城市建设，进一步拓展文旅消费领域，突出科技赋能、数字赋能，新增数字经济、科技创新和夜间消费3个类别，将网红打卡地类别扩大到10个，初步构建文旅商相结合、科技贯穿其中的网红打卡消费矩阵。

此前，2021年北京市商务工作报告指出，北京将实施数字赋能行动。倡导智能消费，拓展社交电商、网络直播卖货、云逛街等消费新体验。北京深入推进“互联网+流通”行动计划，鼓励推广新零售、无接触配送等新模式，带动更多商贸流通企业、老字号企业创新转型。鼓励连锁超市企业进入社区布设自提点。探索餐饮业数字化转型路径，推动餐饮商户开展经营管理、营销推广、供应链管理等方面的数字化改造。

传统商业数字化改造已经“起步”。中国百货商业协会发布的《百货及购物中心数字化转型白皮书(2020)》（以下简称《白皮书》）显示，百货及购物中心的数字化深度参差不齐，数字商城业务量还较小，企业对数字化转型的认识总体不足，数字化运营能力不够。数字化转型发展的主要障碍思想不统一、推进困难；内部系统太多且杂，难以打通；缺乏相应人才，组织架构也不支撑；投入产出无法量化，难以抉择。

商文旅融合联动

互动中实现“消费买单”

在“商文旅”不断融合中，商业企业更要提升自己的“不可替代性”。北京商业经济学会常务副会长赖阳表示，旅游是消费者的主要动力，购物是附属服务，消费购物在旅游中起到重要作用。优秀的商业项目能够促进旅游消费，并且提高消费者满意度。有特色的商业活动自身便带有旅游价值，消费者在体验的过程中能够获得一些具有特色的商品和服务，不能只是附带购物的环节内容。

赖阳表示，对于传统商业企业而言，数字化改造不仅增加了线上线下融合，从线下增加线上销售，还将改造、优化整个企业供应链路。不少北京的商业企业在进行数字化改造后实现增量。企业数字化升级一方面是降低运营成本，提升效率，产品经过数字化改造能够形成最佳方案，节约了产品研发成本、提升研发效率，呈现出消费者更加满意的商品；另一方面，经过数字化的改造，消费者能与企业产生更多的互动，升级消费者的体验。

中国百货商业协会在《白皮书》中指出，数字化可以强化线下优势。例如，消费者通过商品在线提前了解商品，无感停车便利消费者通行。另外，线下导购与消费者建立情感链接，通过社群或社交工具，导购与消费者建立更深度联系，看到导购分享新品，不用微信转账，顾客可直接在线下单，直接使用优惠券，消费透明、订单物流全程可追踪。（王维祎）