北京塑料购物袋销量下降35%

去年12月24日，称为“最严限塑令”的《北京市塑料污染治理行动计划（2020-2025年）》（以下简称《行动计划》）发布实施，此前颇受诟病的不可降解塑料袋、一次性不可降解塑料吸管等都从去年底开始被禁用。4月25日，北京市发改委、市生态环境局会同市市场监管局召开新闻发布会，公布了《北京市塑料污染治理行动计划2021年度工作要点》（以下简称《工作要点》）。记者从发布会上获悉，据初步调查，4个多月以来，北京塑料购物袋销售量比《行动计划》公布前平均下降35%。

《行动计划》对于第一阶段目标明确写道，到2022年，北京塑料污染治理政策标准体系初步建立，重点领域塑料污染治理措施全面实施，一次性塑料制品消费量明显减少。《行动计划》实施4个月以来，家乐福、京客隆、超市发等众多大型连锁超市已全面更换可降解塑料袋。全聚德、眉州东坡、麦当劳、星巴克等大型连锁餐饮企业也淘汰过去常用的一次性不可降解塑料包装袋和吸管，将其更换为纸质或其他可降解材料的替代品。

此外，已有60%-70%的市民主动自带购物袋购物、积极参与废弃塑料制品捡拾等环保公益活动。快递网点瘦身胶带封装比例达到90%，胶带用量减少25%以上，循环中转袋使用率达到95%以上。绝大部分星级宾馆都能够做到不主动提供“六小件”。

按照《行动计划》工作要求，北京市市场监管局也组织各区市场监管部门重点加强对违法生产、销售超薄塑料购物袋等淘汰类塑料制品的监管，以及对餐饮业、批发与零售业、会展业等违规使用不可降解塑料袋、不可降解一次性塑料餐具行为的行政处罚。据介绍，《行动计划》实施以来，市场监管局制发《塑料污染治理执法工作指导》，明确执法职权、查处依据和工作标准，累计检查经营主体1万余户次，促进经营主体自觉守法。

而本次《工作要点》的推出，则旨在进一步细化2021年度的任务目标并明确责任分工。市发改委资源节约和环境保护处副处长徐淼介绍说：“从政策体系搭建情况来看。本市加快推动建立‘1+1+N’的塑料污染治理政策体系，《生活垃圾管理条例》法规保障作用日益凸显，《行动计划》的统筹作用初步形成，‘N’项专项工作方案、标准不断补充完善,目前专项工作方案已出台10项。”

虽然“限塑令”初见成效，但仍需全社会共同努力、持续推进。徐淼表示，今年的工作要点把工作机制的建立完善摆在首位。推动建立“周调查、月报告、季调度”工作机制。委托第三方机构，每周对全市塑料污染治理政策落实率开展随机调查并按月形成调查报告。每月分析、汇总限塑工作的落实情况及存在的问题。每季度召开调度会，解决突出问题，推动各项措施落地。

对餐饮业、批发与零售业、会展业等违规使用不可降解塑料袋等行为，市市场监督管理局产品质量安全监督管理处处长吴宪在接受记者采访时表示：“目前市市场监管综合执法总队已对3家经营主体展开立案调查，正在通过案件积累经验，不断完善工作机制。对查证属实的，将依据有关规定依法处以1万元以上10万元以下的罚款，并将处罚结果向社会公示。”（记者 陶凤 实习记者 阮航达）