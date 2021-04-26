北京11家市属公园延长开放时间

提前开放，延后闭园，游园旺季又有好消息。今天上午，市公园管理中心发布消息，从4月29日开始，本市11家市属公园结合各自实际情况延长开放时间。

具体来看，自4月29日起，市属11家公园将结合实际情况，游园旺季（4月1日至10月31日）每天平均开放时长15小时，最长的达16.5小时；游园淡季（11月1日至3月31日）每天平均开放时长14小时，最长的为15.5小时。

在开园时间上，11家市属公园春、夏、秋游览旺季的开园时间均统一到早6时，其中北海、景山、颐和园3家公园比以前提前了半小时开园；冬天游园淡季，颐和园、天坛、北海、中山、景山、北京植物园6家公园统一按6时30分开园，其中颐和园、北京植物园两家公园提前了半小时开园，陶然亭、紫竹院、玉渊潭、香山4家公园已是6时开园，不作调整。

在闭园时间上，部分公园止票、闭园时间延后了半小时至1小时，旺季时天坛、陶然亭、紫竹院、玉渊潭4家公园的闭园时间在22时或22时30分。

同时，11家市属公园里的70处景区院落、展览展馆都将延长开放半小时至2小时，平均每天开放10小时，包括天坛公园祈年殿、颐和园佛香阁、北海公园琼岛、景山公园寿皇殿、香山公园碧云寺、北京植物园卧佛寺等著名景区及核心景点。

香山公园考虑到位于浅山区，夜间游览不利于安全，北京动物园考虑到动物习性和生活规律，这两家公园的开、闭园时间和停止入园时间暂不调整，但园内各景区院落、动物场馆都适当延长了开放时间。

市公园管理中心服务管理处处长缪祥流表示，近年来市属公园始终积极增加游览空间、丰富游览内容，颐和园、玉渊潭公园等都举办过晚间游园等活动，此次进一步延长开放时间，将为更多游客游园提供便利，各公园的配套服务也会随之完善。具体延长时间、开放区域等详细信息，游客可关注各公园网站、微博、微信公众号等获取。（记者 叶晓彦）