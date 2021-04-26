超载、闯红灯 杭州地铁1号线翁梅站和乔司站周边侯客“摩的”应该治治了

近日，钱江晚报·小时新闻客户端报道了萧山坎山地铁站周边没有停车场，车主不得不将车停进农家一事后，关于地铁出行“最后一公里”的问题引发关注。

“我租在地铁1号线翁梅站附近，每天下班出地铁站，都会有一群大叔围上来问我坐不坐‘车’，挺烦的。”这两天在杭州临平区工作的小妍（化名）向钱江晚报报料。

杭州地铁1号线乔司站和翁梅站附近，每天下午到晚上，出站口附近有不少“摩的”招揽生意，她觉得“五一”快到了，地铁站是杭州的形象窗口之一，拉客的现象应该管一管。

钱江晚报小时新闻暗访组对这一情况进行了暗访。

地铁站外，拉客的电瓶车、摩托车排起队

下午3点多开始，杭州地铁1号线乔司、翁梅两个站出站口的路边，“摩的”开始聚集。

说是“摩的”，其实大部分都是电瓶车，偶尔能看到几台无牌的摩托车。

它们在出站口非机动车道上一字排开，驾驶者有的坐在路边休息，有的站在地铁的出口处。

一旦有乘客出站，驾驶者们就上前拉客。

“有没有要坐车的？”“马上可以走的，走不走？”

如果遇到拿着行李、背着大包的人，他们会更热情，好几个人同时围上去，招揽生意。

暗访中，记者发现，尽管大多数人无视“摩的”的招揽，但几乎每班地铁的出站人群总有几个人被成功招揽。

随口要价，骑车带人还闯红灯

很快，我们被招揽坐上了几辆“摩的”。

“只要在乔司、临平一带我们都能去，远一点的海宁翁家埠也可以去的。”驾驶者说。

暗访记者要去的是距离翁梅地铁站3公里的居民小区。驾驶者示意记者直接上电瓶车后座。

“前面不是有交警吗？电瓶车带人不会被抓吗？”暗访记者指着100多米外，正在路边执勤的工作人员说。

“没事的。”驾驶者回答。

电瓶车顺利地通过了路口。

记者留意到，当时路口执勤的并非交警，而是协勤。对于电瓶车载人，协勤均未进行管理。

驾驶者说，翁梅、乔司附近，村庄和工厂比较多，“比较乱，没人管的。”

这一段3公里左右的路程，驾驶者要价15元。“你这路程远了，就稍微贵点。一般3公里以内，都是10块、8块的。”

另一组两名暗访记者，在乔司地铁站上车时，被驾驶者安排上了同一辆电瓶车。

“两个人坐同一辆车？”

“没事的，我经常拉两个人的。”

为了尽快把我们送到目的地，电瓶车开得很猛。

闯红灯，走机动车道……记者一再提醒驾驶者注意安全。

“安全肯定会注意的，你们放心，我没出过事。”驾驶者说。

开“摩的”和坐“摩的”的都是什么人

为什么“摩的”会集中出现在杭州地铁1号线乔司站和翁梅站？

“这里这么多村和工厂，有的地方公交也不通，打车的话，滴滴和出租车不愿意去，还不如我们这样轻便、灵活。”一位驾驶者说，既然这么多人来坐摩的，“那肯定就是有市场啊，能赚到钱。”

不过他也说，现在生意已经比前两年差了，因为公交线路慢慢通过来了，滴滴、共享单车也都来了，“我以前全职干这行的，一天赚个两三百没问题，现在一天也就赚个百来块钱。”

“摩的”驾驶者大部分都是兼职的。

“下了班以后，来搞点钱。反正只要有个电瓶车或者摩托车就行了。”一位驾驶者说，出来做这个生意的大多数是附近工地、工厂的临时工，上班时间不定，下了班就来开“摩的”了。

坐“摩的”的又是什么人？

驾驶者说，他们生意最好的时间段在傍晚5点至晚上7点。这是下班高峰期，交通需求也就大了。

暗访记者随机问了几位过路的市民。他们说：“1号线开通以来就一直有的。三四年前，这种车很多很多的，这两年少了，但还是有。”有知情者说，搭乘“摩的”的大部分是租住在附近村里的人，或是周边工厂、作坊的上班族。

东西交通路线开设不足 尤其在早晚高峰

暗访记者注意到，在乔司和翁梅的地铁站边，就有公交车站，时不时也能看到出租车和网约车停靠。

既然公共交通设施都具备了，为啥“摩的”还会有市场？

“我住附近一个村，上下班没有公交车，交通不太方便。”一位小伙说，大部分时候他会选择共享单车出行，但偶尔累了，就坐摩的。“网约车也能打到，但要等，而且有时候一看目的地是附近村里，司机们都不愿意接单。”

两处地铁站边的公交站台，均只有两路公交车停靠，且路线为南北走向，与地铁线路基本一致。而实际上，这一带，地铁站东西两侧区域的公共交通需求也存在。

“靠近地铁站的都是高端的楼盘和安置房，我们租房为了省点钱，只能住得离地铁站远一点。”有人说，其实这些“摩的”的价格也不便宜，一两公里的路程要10块。

“要是早晚高峰，有那种正规运营的小区巴士啥的，就比较方便了。”一名出地铁站准备回家的男士说。

采访中，很多人表示，希望多部门可以联合起来一起解决这个问题，对这些“摩的”进行强有力的整治和取缔。

“尽管有客观需求，但这么肆意拉客、不遵守交通规则、车辆乱停乱放，总归是不安全。”