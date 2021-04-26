“最拥挤五一档”曝多部影片撤档

此前，一共有15部电影官宣定档“五一”，被定义为“史上最拥挤”“五一”档。不过，记者昨日打开购票APP看到，“五一”期间的待映电影中已经没有《世间有她》《古董局中局》，网传这两部电影撤档。据悉，该档期还有其他影片也意欲撤档。

此前15部新片集结“五一”档，“最强还是内卷”的话题引起了广泛关注，当时就有声音表示，有些片方考虑撤档。没想到，在距“五一”档只剩几天，撤档还是来了。

其中，电影版《古董局中局》自2020年12月30日最后一次发布“佛头初现”版海报，并确认定档于2021年4月30日之后就再无宣传信息。该片汇集了雷佳音、李现、辛芷蕾、葛优等一帮演技派、偶像派实力演员，依靠剧集积累的无数影迷及粉丝力量，本来会是“五一”档最让人期待的影片之一。

而作为文艺女神，周迅出演的2021年第3部电影《世间有她》，立足女性题材，由张艾嘉、李少红、陈冲导演联合执导。演员除了周迅、郑秀文，还有顶流明星易烊千玺特别出演，三个影视界著名的女性导演，兼具实力与流量的明星演员组合，看点十足。

其实，这两部不是“五一”档率先撤档的电影，上周，由于谦、贾冰、蒋梦婕等主演的喜剧片《狗果定理》已经高调宣布退出“五一”档，改档至端午上映。

另外，有消息称，由王姬、高丽雯领衔主演的文艺片《候鸟》，4月6日曾宣布定档在4月30日上映，近日也已悄悄地撤档了。

南京一影院经理告诉记者，5天假期，挤进15部电影，确实是多了一些，会直接影响到单片票房，别谈“一日游”了，甚至部分影片连排片的机会可能都没有，也许会成为“五一”档史上最惨的陪跑电影。

记者看到，从目前“五一”档电影的口碑和“想看”指数来看，到目前，仅《悬崖之上》和《扫黑·决战》做了点映，口碑都不错。另外，爱情片《你的婚礼》的预售票房最高，《秘密访客》和《阳光劫匪》紧随其后，都是今年“五一”档的热门选手。