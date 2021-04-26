江苏消保委发布“五一”出游攻略

“五一”小长假就在眼前，今年“五一”放假调休5天，随着疫情防控常态化，加上正是旅游踏青好时节，很多消费者已经将出行计划提上日程。江苏省消保委根据往年假期消费投诉咨询情况，发布“五一”出游攻略。

警惕“团外加价”等陷阱

省消保委提醒，“五一”小长假出行人流量大，车船机票座次紧张，热门酒店价格恐有上涨，消费者要注意提前做好规划。在付款前注意确认预订服务的内容、时间、地点和退改规则，避免误操作带来损失。购买“随心飞”等出行套餐的旅客，及时关注航司使用规则进行购票。如有需要退改签的旅客，请查询官方网页或者拨打官方客服热线咨询，谨防诈骗。参观景点前确认景点疫情风险情况，关注客流状况，提前预约门票。

带老人、孩子的家庭小长假出行更推荐选择跟团游或者租车行。消费者在选择旅行团时，一定牢记和旅行社签订协议，明确旅游服务的等级标准和项目内容，注意双方的违约责任。低价团虽然价格上有吸引力，但是可能隐藏着强制消费、餐费自理、团外加价的陷阱。不要贪小便宜，小心观光游变成购物游。选择租车游的消费者，注意查看租赁公司的资质，确认所租车辆的必要证件和投保情况。

另外，无论是亲友相聚，还是景点小食，大家都要注意按需点餐，可以尝试“小份菜”、“半份菜”，给自己品尝多种风味的机会，也可以避免浪费，就餐时应当积极响应“光盘行动”，积极践行节约粮食新风尚。

理性消费，合法行使“后悔权”

出门在外，品尝风味小吃，帮亲朋好友带点伴手礼必不可少，但是大家在消费时也要保持理性，警惕商家编造故事、欺骗话术等套路和骗局。目前江苏省内已有8万余家企业响应线下实体店无理由退货，支持异地异店退货，消费者可以优先选择前往响应无理由退货的商店购物。

节假日期间商家促销活动很多，是否真的有需要有实惠，消费者要注意甄别。《江苏省预付卡管理办法》和《江苏省消费者权益保护条例》明确规定，消费者在办卡后有权自付款之日起15日内无理由要求退款，消费者可以依据上述规定合法行使“后悔权”。但是为了避免产生纠纷，消费者依然要理性消费，谨慎办理预付卡。

此外，在购物时应索要并保存好发票、收据等消费凭证，交付团费、线上购物、给付定金时应避免与他人之间微信私下交易付款。如遇到消费纠纷，第一时间与商家积极协商，必要时可以拨打12315或旅游服务热线12301投诉举报。省消保委还提醒，在享受“五一”假期的同时，要谨记疫情尚未结束，仍然要做好常态化防控。（记者 马燕 通讯员 徐悦 实习生 杨卓琦）