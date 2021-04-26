江苏今明两天各有一次降水过程 其余天气晴好

江苏省气象台对一周天气的预测，今天和明天本省有一次降水过程，雨量小到中等局部大；29日受东北冷涡影响，全省午后有分散性雷阵雨，局地可能伴有大风、冰雹等强对流天气；其余时段，包括大家期待的五一假日头两天，都以晴好天气为主。

本周气温明显回升，5月2日最高气温：沿江和苏南地区32～33℃，其它地区30℃左右。另外，需关注4月27日早晨淮北地区、28日早晨沿江和苏南地区的大雾天气。

最近一段时间，南京虽然气温不是特别高，但空气湿度大，时不时下点雨，气温的日较差也比较小，有点像是低配的“黄梅天”。今明南京仍有分散性小雨。大家出门最好随身带上雨具，以防突如其来的降水。不过从周三开始，南京将迎来一连串的好天气，气温也开始进入上升通道。

近期南京天气：今天多云转阴有阵雨，东南风3到4级，14℃到23℃；明天阴有阵雨并渐止转阴到多云，偏北风3到4级，16℃到24℃；后天多云，西北风3到4级，14℃到26℃。（记者 于丹丹）