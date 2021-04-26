食品安全形势稳中向好

本报北京4月25日电 （记者孔德晨）国家市场监督管理总局日前举办第二季度例行新闻发布会。国家市场监管总局食品抽检司副司长梁钢在会上介绍，2020年市场监管部门完成食品安全监督抽检638万余批次，总体不合格率为2.31%，与2019年基本持平。

“抽检数据显示，我国食品安全形势总体保持稳中向好的态势。”梁钢介绍，日常消费量大的米面油、肉蛋奶等大宗食品和婴幼儿配方食品、特殊膳食食品、保健食品等30类食品抽检不合格率低于总体不合格率。其中，乳制品、饼干、调味品等13类食品抽检不合格率低于1%。消费者购物主要渠道之一的网购食品抽检不合格率为2.30%，与总体不合格率基本持平。

同时，抽检数据还显示，中国仍处于食品安全易发、多发期，一些食品安全问题仍需持续治理。梁钢介绍，针对监督抽检发现的不合格产品，各地市场监管部门均已及时采取了封存、下架、召回等措施控制风险。“2020年，督促完成不合格食品核查处置任务13.60万件次，下架、封存、召回不合格食品3596吨，罚没金额10.93亿元。”梁钢说。

国家市场监管总局新闻发言人于军在会上表示，2020年国家、省、市、县四级市场监管部门共完成食品安全监督抽检、风险监测和评价性抽检等任务695万余批次，食品检验量达到4.97批次/千人，超额完成“十三五”国家食品安全规划提出的食品检验量达到4批次/千人的目标。

在强化食品安全执法方面， 2020年，全国市场监管部门全年共查处食品安全违法案件28.62万件，罚没款27.26亿元，吊销许可证776件，移送公安机关3490件；在农村假冒伪劣食品专项整治方面，截至2021年3月15日，各地查处农村假冒伪劣食品案件47664件，罚没款3.5亿元，查扣违法产品2016吨，移送公安机关808件。