今年“消费促进月”看点多

4月25日，商务部举行专题新闻发布会，就“2021年全国消费促进月系列活动”筹备情况作了介绍。商务部新闻发言人高峰表示，为顺应当前消费需求，抓住春夏时节消费旺季、进一步激发市场活力、释放消费潜力、加速市场回暖、促进消费稳中提质，商务部将会同有关部门和地方，于近期组织开展2021年全国消费促进月系列活动。

今年的消费促进月将包括五方面重点活动：

一是“消费促进月”活动将于5月1日在上海正式启动。期间，将举办形式多样、内容丰富的系列促消费活动，如车展、老字号展等。重点企业、重点平台将发布活动信息和各类促销举措，上海“五五购物节”将同时启动，北京、广东、重庆、苏州等多地也将陆续启动促消费活动。

二是举办第三届全国“双品网购节”。活动将于4月28日在北京等多地同时启动，持续约半个月。活动将推出一批数字化、网络化、智能化的时尚新品，上线一批国货精品和网络名品，推出一批“丝路电商”伙伴国的知名商品，还将推出餐饮、旅游、文化、体育等优质在线服务。目前，企业参加踊跃，数量超过去年的2倍。

三是举办“中华美食荟”活动。活动将于4月29日在江苏扬州正式启动，持续至今年年底，努力打造餐饮消费新热点。本次活动将重点推出31项地方举办的特色餐饮活动，发挥商圈带动作用。在9月份的中国国际食品餐饮博览会上，还将组织特色菜现场品鉴。

四是举办“老字号嘉年华”活动。活动将于5月12日在广州北京路步行街正式举办启动仪式。整个活动将结合传统节日、重大展会等主要节点陆续开展，持续到今年年底，线上线下共同发力，促进中华老字号创新发展，促进中华优秀传统文化的传承。

五是办好首届中国国际消费品博览会。首届消博会将定位国际消费精品全球展示交易平台，于5月7日至10日在海南省海口市举办。展会期间，将举办开幕式、主题论坛等六场重大活动，还将举办一系列的新品发布、采购对接、行业推介等配套活动，联通国内国际双循环，更好满足广大消费者对品质消费的需求。

“消费促进月是全国范围内统一开展的促消费标志性活动，今年是第10年举办。从活动的特点和亮点来看，今年的消费促进月将更加突出服务新发展格局、更加突出以节庆兴商聚市、更加突出跨部门跨行业跨领域融合、更加突出新技术新业态新模式应用、更加突出活动促销的惠民实惠、更加突出规范化便利化消费导向。”商务部消费促进司司长朱小良说，商务部将以消费促进月活动为主线，打造系统性、系列化、集成式促消费的新平台，为促进消费转型升级和高质量发展、更好满足人民美好生活需要提供有力支撑。