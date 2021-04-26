“限塑”应当念好“疏”字诀（观潮亭）

几天前，我从微信朋友圈看到湖北省东部从事休闲农业的“袁夫稻田”几位农人种植新春花卉的视频，于是在下面留言道：当地花卉产业大有可为，建议大力推广鲜花种植。

我还向“袁夫稻田”几位农人讲述了“90后”香港女青年梁安莉在贵州种花扶贫的故事。几年前，一次贵州之旅改变了梁安莉的人生轨迹，她发现海拔2000多米的乌蒙山区拥有种植花卉的得天独厚条件，可以成为助力当地群众脱贫的产业，于是她在广东省第一扶贫协作工作组的帮助下，找到发展花卉产业、促进扶贫攻坚的人生新“坐标”。经过短短3年时间，梁安莉在贵州毕节市赫章县带领600多户村民打造出高端花卉“永生花”的产业链，闯出脱贫致富的路子。

鄂东地区发展花卉产业有自身的市场优势，当地传统上形成了很强的花卉消费需求，比如，当地婚丧嫁娶等很多风俗都需要花卉供应，但是长期以来，鲜花种植规模小、配送供应等跟不上，价格高企，人们往往购买价格低廉的塑料花。对此，笔者曾在该地进行实地调研和观察，深感鲜花种植和销售市场潜力非常大，同时也深刻认识到，塑料花造成的环境问题亟待解决。笔者认为，只要鲜花种植规模效益体现出来，储存和物流跟上，价格更加亲民，再加上适当的宣传引导，当地人就会抛弃消费塑料花，转而购买鲜花，支撑起新的鲜花产业，既可实现本地产业升级，又能促进绿色生产和绿色消费。

对上述想法，“袁夫稻田”几位农人深以为然，纷纷表示要扩大鲜花种植面积，增加花卉种植种类，把规模效应体现出来，让价格更有竞争力，助力当地民众消费升级和环境保护。

在一些发达国家，花卉是个大市场、大产业。笔者数年前到访欧洲花卉王国荷兰时就了解到，该国鲜花销往全球，花卉产业创造的利润占该国农业生产总值的比例很高。在中国，人们的消费需求随着经济发展不断增长，鲜花消费市场逐渐培育起来，形成了以云南为代表的鲜花产业基地，创造了可观的利润。同时，鲜花产业的发展还有另一个可能不太引人关注但非常重要的意义：逐渐取代了传统的塑料花消费，减少了环境污染。如果留心观察，我们就会发现，人们花瓶里插放的鲜花越来越多了，塑料花正在从我们生活中退出。笔者相信，经过持续努力，各地的鲜花产业有望壮大起来，环境和生活将变得更美。

鲜花产业的发展可以使其赢得对塑料花的竞争优势，并逐步实现替代，这启示我们，大幅减少和替代塑料袋等制品，在很大程度上要依赖环保、便捷、便宜的可替代物品的市场化供应。这为提高“限塑令”政策整体执行效果提供了思路和借鉴。据报道，可降解的生物塑料研发近年来取得了重大突破，产业化进程正在加速，其价格也可以随着产品的规模化而进一步下降。笔者认为，如果相关税收政策、产业政策能够进一步配套实施，可降解的生物塑料有望获得市场竞争力，从而真正进入社会生活，成为广大消费者自觉自愿的选择，使“白色污染”问题早日解决。