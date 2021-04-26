广交会直播间 接单能力在增强

第129届广交会于4月24日在“云端”圆满落幕，为巩固外贸回稳向好势头、畅通全球产业链供应链作出了应有贡献，也为世界贸易和经济复苏注入了强劲动力。

线上：直播间成交效果越来越好

“我给本届广交会打90分，跨境直播间成交效果越来越好。”南国手袋制品厂（中山）有限公司总经理龚喜连介绍说，由于时差原因，很多客商会在深夜登录直播间，这时系统会自动发信息提示，有利于值班主播从容对接处理，这是一个很大的进步。

南国手袋制品厂（中山）有限公司是中山一家专门生产皮具制品的企业，这次，他们通过广交会直播间，接到了来自俄罗斯、巴基斯坦、马来西亚等地客商的大额订单，接单效果比上两届有很大提升。

“相比上两届，格兰仕广交会直播间本届有了更多的新客户、新订单。”广东格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤表示，今年广交会格兰仕询盘同比增长112.5%，新增询盘主要来自欧洲和东南亚市场。

“本届广交会新品总数比上届增长了12.3%。无论在机电行业还是传统日用消费品领域，运用新技术、新材料、新工艺的产品都更受采购商欢迎。”广交会副主任兼秘书长、中国对外贸易中心主任储士家介绍。

广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵介绍说，截至4月24日，本届广交会官网累计访问量3538万次，采购商数量稳步增长，平均每场直播累计观看人次比上届增加了28.6%。

线下：外贸企业加紧开拓内贸市场

“在活动现场大约两个小时的供采对接环节，我接洽了20多位国内采购商，有多位都达成了口头合作意向，精准对接，效率超高，这对开拓国内市场有很大帮助。”参加广交会双循环促进活动的广东凌丰集团家电事业部总裁李凌瀚表示，疫情发生以来，该公司把部分精力转向国内，推出睡眠监控的智能床垫等产品，期待通过广交会打开国内市场。

第129届广交会期间，琶洲展馆16.2号馆内人流如潮，广交会双循环促进活动在此举办，近200家广东省外贸企业和超1000位专业采购团体代表应邀线下与会。广东麦斯卡体育股份有限公司外贸部经理表示，我们积极参加线下活动，与采购商面对面交流，目的是更好地了解国内市场需求。

本届广交会加大境内采购商邀请力度，参会企业积极拓展国内市场，共有1.2万名境内采购商注册观展，境内采购商累计向参展商发起即时沟通2400次，达成意向订单近2000条。

广交会副秘书长文仲亮表示，广交会将加强与全国各商务部门的合作，着力打造国内采购合作伙伴计划。

融合：线上线下一体化发展

广东柏高智能家居有限公司出口部经理刘红表示，柏高的客户遍布世界各地，网上广交会云展厅、云签约、云直播，能切实为企业带来便利。

受疫情影响，广交会已经连续三届在网上举办，并不断优化完善网上平台，便利供采双方对接洽谈，提升各方参展体验，维护和提升了广交会的品牌影响力。

广交会网上举办也是推动创新发展的重要举措。把广交会整体搬上云端，不是简单的复制，而是理念创新和业务流程再造，也是广交会在更深层次上拥抱数字化的全新尝试，将为中外企业合作创造越来越多的商机。

“实践证明，线上和线下各有优势，互为补充，不可替代。”徐兵表示，未来广交会将更好地发挥国家级重要贸易促进平台的作用和多年线下办展的优势，总结运用好网上举办广交会积累的经验，充分运用大数据、互联网等信息技术，推动广交会线上线下深度融合和一体化发展。

《 人民日报 》（ 2021年04月26日 10 版）